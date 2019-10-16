В Луганской области изъяли арсенал оружия террористов "ЛНР"

Оперативники нашли два тайника, их организаторы находятся в розыске.

В Луганской области СБУ обнаружила два схрона с оружием, ранее оборудованных боевиками террористической организации "ЛНР". Об этом сообщает пресс-центр СБУ на фейсбуке.

Первый подземный тайник был обнаружен на территории недостроенного санатория в селе Запорожское Старательского района. Там изъяли ручной противотанковый гранатомет РПГ-22, тротиловую шашку весом 200 граммов, взрыватель, три гранаты, гранатометный выстрел ВОГ-25 и большое количество патронов для автомата Калашникова.

Фото: СБУ/ФБ
Фото: СБУ/ФБ

По информации оперативников, этот арсенал оставил местный житель, который в 2014 году присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований и участвовал в боевых действиях против украинских военных подразделений.

Второй схрон был найден в селе Райгородка Новоайдарского района. Тайник тоже организовал участник одного из бандитских группировок "ЛНР". Во дворе нежилого частного дома злоумышленник спрятал четыре боевые гранаты РГД-5 и Ф-1, четыре запали и почти 400 патронов калибра 7,62 мм.

Фото: СБУ/ФБ

Оба боевика незаконных вооруженных формирований находятся в розыске.

В рамках открытых уголовных производств по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжаются расследования.

Мероприятия по выявлению арсеналов оружия проводились совместно с полицией и саперами оперативно-тактической группировки "Север" ВСУ.

Напомним, 5 октября также сообщалось, что в зоне ООС было найдено два тайника с оружием. СБУ предположили, что боеприпасы предназначались для диверсий против украинских военных.

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