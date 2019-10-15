Гончарук собрал совещание из-за "скворечника" на крыше дома на Майдане

Премьер-министр Алексей Гончарук во вторник провел совещание, на котором обсуждали как остановить строительство на крыше дома на Майдане Независимости в центре Киева .

"Кто-то чересчур умный решил достроить на одном из домов в центре Майдана себе крышу. Расставили все точки над «и»: кто должен нести ответственность за ситуацию, сложившеюся сегодня; какие конкретные действия нужно начать делать для решения этой проблемы. Если мы не готовы сейчас снести этот скворечник на Майдане, то о каком комплексном решении проблемы недостроев по всей стране может идти речь?" - говорится в фейсбуке премьер-министра.

По его данным, таких объектов только по Киеву несколько сотен, а в масштабах Украины - до тысячи.

На совещании присутствовал мэр Киева Виталий Кличко, врио главы Госархстройинспекции Александр Строкач, начальник киевской полиции Андрей Крищенко, другие должностные лица.

Напомним, дом на ул. Софиевской, 1, где началось строительство, не является памятником, но находится на территории охранной зоны Софийского собора - памятника национального значения и памятники ЮНЕСКО. Городские службы с конца августа пытались получить доступ к объекту, однако им его не предоставили.

В середине октября строительство надстройки стало заметно с земли, возник общественный резонанс, и полиция возбудила уголовное производство по статье 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины.