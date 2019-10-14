Премьер Гончарук и министр Коляда пришли на ветеранскую вечеринку с группой "Сокира Перуна"

Фото: facebook.com / Оксана Коляда

Премьер-министр Алексей Гончарук и министр ветеранов Оксана Коляда вечером 13 октября посетили ветеранскую вечеринку в Киеве, на которой выступала, среди прочих, группа "Сокира Перуна".

Об этом говорится в фейсбуке Коляды.

Вечеринку, по данным лидера националистической организации "С14" Евгения Карася, организовал Андрей Медведько, участник роSSийско-украинской войны на Донбассе, подозреваемый в убийстве Олеся Бузины.

Гончарук поднялся на сцену во время перерыва в выступлениях и поблагодарил ветеранов. "То, что вы есть, позволяет нам жить на мирной земле под мирным небом и занимать тем, что, как мне кажется, мы умеем. Мы на вас работаем, я на вас работаю, чтобы Украина становилась сильнее", - сказал Гончарук.

Фото: facebook.com / Оксана Коляда

Группа "Сокина Перуна" известна ультраправыми взглядами, а стиль своей музыки раньше позиционировала как украинский white power rock. На внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019 году лидер группы Арсений Климачов баллотировался по списку "Свободы", объединившем ряд националистических сил.

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