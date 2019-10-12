В бельгийском Арлоне открыли памятник Анне Ярославне

Аналогичные памятники планируют открыть по всему маршруту ее путешествия во Францию.

Фото: kyivcity.gov.ua

В бельгийском городе Арлон в субботу открыли памятник дочери киевского князя Ярослава Мудрого и королеве Франции Анне Ярославне.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской горадминистрации.

Памятник подарен громадой Киева в рамках проекта "Путь Королевы", который предусматривает установление памятников Анне Киевской в ключевых городах Европы на пути во Францию.

Памятник установили возле церкви святого Доната, где в XI-XVI веках был расположен замок Арлонского графства. Вероятно, что здесь гостила Анна Киевская по пути во Францию.

Фото: kyivcity.gov.ua

"Несколько лет назад, после детального изучения пути Анны из Киева в Париж, мы отправились в автотурне по этому маршруту Краков - Прага - Линц - Регенсбург - Люксембург - Арлон - Реймс - Париж. Все эти древние и прекрасные города впечатляют. Но для меня и моих коллег и друзей из Киева, Арлон всегда будет особенным, киевским по духу, уютным и чистым. Счастлив, что отныне Арлон и Бельгия является частью нашего международного проекта «Путь Королевы». Эта церемония - только начало большой дружбы между Киевом и Арлоном", - отметил инициатор проекта, главный куратор Международного фестиваля искусств Anne de Kyiv Fest Федор Баландин.

Скульптура юной княжны Анны авторства Константина Скритуцкого является репликой скульптуры, установленной в ноябре 2016 года в сквере Анны Киевской на Львовской площади в Киеве.

Напомним, что памятник киевской княжне установили во французском городе Тулуза. В 2018 году общине Кракова передана для установления авторская реплика памятника Анне Киевской. Скульптуру также планируется открыть в Чехии, Австрии и Германии.

В 1051 году Анна Ярославна, которую в мире называют Анна Киевская, дочь князя Ярослава Мудрого и Шведской принцессы Ингегерды, племянница святых Бориса и Глеба, братьев Ярослава Мудрого, вышла замуж за Генриха I, короля Франции, в Реймсе и стала королевой Франции.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Труба судился с местными советами за поддержку Евромайдана, - СМИТруба судился с местными советами за поддержку Евромайдана, - СМИ
Ткаченко подтвердил, что претендует на должность главы КГГАТкаченко подтвердил, что претендует на должность главы КГГА
Азаров прослезился во время интервью об УкраинеАзаров прослезился во время интервью об Украине
Воронченко заявил, что РоSSия солгала Международному трибуналу о том, что вернула Украине захваченные кораблиВоронченко заявил, что РоSSия солгала Международному трибуналу о том, что вернула Украине захваченные корабли
В Латвии главу Центробанка будут судить по делу о коррупцииВ Латвии главу Центробанка будут судить по делу о коррупции
Блок рекламы


Похожие новости
В Одессе открыли водолазную школу Вооруженных СилВ Одессе открыли водолазную школу Вооруженных Сил
В Украине открыли сборочную линию турецких радиостанций для нужд ВСУВ Украине открыли сборочную линию турецких радиостанций для нужд ВСУ
Оккупанты открыли огонь возле участков разведения сил под Золотым и БогдановкойОккупанты открыли огонь возле участков разведения сил под Золотым и Богдановкой
В "Софии Киевской" выставили грамоту Петра I, которая доказывает аннексию Украинской поместной церкви РоссиейВ "Софии Киевской" выставили грамоту Петра I, которая доказывает аннексию Украинской поместной церкви Россией
В Николаевской области неизвестные осквернили памятник жертвам ХолокостаВ Николаевской области неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста
В Киеве открыли памятник СикорскомуВ Киеве открыли памятник Сикорскому
Боевики запросили режим тишины и открыли огонь, ранен украинский военныйБоевики запросили режим тишины и открыли огонь, ранен украинский военный
В Донецке установили памятник главарю "ДНР" ЗахарченкоВ Донецке установили памятник главарю "ДНР" Захарченко
Джемилев: обещание Турции никогда не признавать аннексию Крыма очень важно для крымских татарДжемилев: обещание Турции никогда не признавать аннексию Крыма очень важно для крымских татар
В Каховке демонтировали памятник ФрунзеВ Каховке демонтировали памятник Фрунзе
Последние новости
Подгружаем последние новости