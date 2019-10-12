В бельгийском Арлоне открыли памятник Анне Ярославне

Аналогичные памятники планируют открыть по всему маршруту ее путешествия во Францию.

Фото: kyivcity.gov.ua

В бельгийском городе Арлон в субботу открыли памятник дочери киевского князя Ярослава Мудрого и королеве Франции Анне Ярославне.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской горадминистрации.

Памятник подарен громадой Киева в рамках проекта "Путь Королевы", который предусматривает установление памятников Анне Киевской в ключевых городах Европы на пути во Францию.

Памятник установили возле церкви святого Доната, где в XI-XVI веках был расположен замок Арлонского графства. Вероятно, что здесь гостила Анна Киевская по пути во Францию.

Фото: kyivcity.gov.ua

"Несколько лет назад, после детального изучения пути Анны из Киева в Париж, мы отправились в автотурне по этому маршруту Краков - Прага - Линц - Регенсбург - Люксембург - Арлон - Реймс - Париж. Все эти древние и прекрасные города впечатляют. Но для меня и моих коллег и друзей из Киева , Арлон всегда будет особенным, киевским по духу, уютным и чистым. Счастлив, что отныне Арлон и Бельгия является частью нашего международного проекта «Путь Королевы». Эта церемония - только начало большой дружбы между Киевом и Арлоном", - отметил инициатор проекта, главный куратор Международного фестиваля искусств Anne de Kyiv Fest Федор Баландин.

Скульптура юной княжны Анны авторства Константина Скритуцкого является репликой скульптуры, установленной в ноябре 2016 года в сквере Анны Киевской на Львовской площади в Киеве .

Напомним, что памятник киевской княжне установили во французском городе Тулуза. В 2018 году общине Кракова передана для установления авторская реплика памятника Анне Киевской. Скульптуру также планируется открыть в Чехии, Австрии и Германии.

В 1051 году Анна Ярославна, которую в мире называют Анна Киевская, дочь князя Ярослава Мудрого и Шведской принцессы Ингегерды, племянница святых Бориса и Глеба, братьев Ярослава Мудрого, вышла замуж за Генриха I, короля Франции, в Реймсе и стала королевой Франции.