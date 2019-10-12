Процесс следующего обмена пленными находится на решающем этапе, - Пристайко

Речь идет об обмене украинцев, удерживаемых боевиками на Донбассе, в Крыму и РФ.

Процесс следующего обмена пленными находится на решающем этапе, - Пристайко
Вадим Пристайко
Фото: Укринформ

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что анонсированный ранее обмен пленными с Россией будет включать три группы людей. Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

По его словам, этот обмен будет более сложным, чем предыдущий.

"Этот процесс находится на решающем этапе, но ни количество людей, ни дату я вам не скажу. Этот обмен намного сложнее. Он состоит из нескольких групп, примерно три группы людей, которые хотим обменять", - сказал министр.

Так Пристайко ответил на вопрос, идет ли речь об обмене тех украинцев, которые удерживаются на Донбассе, или тех, кто находится на территории оккупированного Крыма или РФ.

На вопрос, сигнализируют ли о приближении освобождения приговоры, которые выносились в последние дни как в Донецке и Луганске, так и на подконтрольной территории Украины, Пристайко ответил: "Это необходимая часть процесса".

Ранее Зеленский сообщил, что дата следующего обмена пленными станет известна после встречи "нормандской четверки". Президент ожидает, что она состоится в ноябре.

Напомним, 7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной в формате 35 на 35. В Украину вернулись 35 освобожденных заключенных Кремля. Среди них - 24 военнопленные украинские моряки, а также политзаключенные Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух, Эдем Бекиров и другие.

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