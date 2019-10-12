Процесс следующего обмена пленными находится на решающем этапе, - Пристайко

Речь идет об обмене украинцев, удерживаемых боевиками на Донбассе, в Крыму и РФ.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что анонсированный ранее обмен пленными с Россией будет включать три группы людей. Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

По его словам, этот обмен будет более сложным, чем предыдущий.

"Этот процесс находится на решающем этапе, но ни количество людей, ни дату я вам не скажу. Этот обмен намного сложнее. Он состоит из нескольких групп, примерно три группы людей, которые хотим обменять", - сказал министр.

Так Пристайко ответил на вопрос, идет ли речь об обмене тех украинцев, которые удерживаются на Донбассе, или тех, кто находится на территории оккупированного Крыма или РФ .

На вопрос, сигнализируют ли о приближении освобождения приговоры, которые выносились в последние дни как в Донецке и Луганске, так и на подконтрольной территории Украины, Пристайко ответил: "Это необходимая часть процесса".

Ранее Зеленский сообщил, что дата следующего обмена пленными станет известна после встречи "нормандской четверки". Президент ожидает, что она состоится в ноябре.