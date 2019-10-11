Ветераны АТО анонсировали марш в центре Киева 14 октября

Акции под названием "Нет капитуляции" проходят в Украине две недели подряд.

Ветераны боевых действий в День защитника Украины 14 октября проведут в Киеве марш "Нет капитуляции".

Об этом они объявили на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

Участники акции требуют от президента Владимира Зеленского искать искать другие выходы разрешения конфликта на Донбассе вне Минского формата и разведения войск.

Народный депутат Украины, участница АТО Яна Зинкевич рассказала о требованиях ветеранов, которые будут озвучены на акции.

"Это - запрет введения особого статуса для ОРДЛО или любых других регионов Украины, потому что это путь к развалу. Это - запрет на введение амнистии для боевиков, запрет отвода украинских войск на линии разграничения, запрет на любые какие-либо негосударственные военизированные формирования на территории ОРДЛО, запрет проведения выборов в любые органы власти и самоуправления до получения полного контроля на всей линии роSSийско-украинской границы", - сказала она.

Бывший участник АТО и узник Кремля Евгений Панов призвал президента Зеленского быть осторожнее в переговорах с РФ .

"Освобождать людей необходимо, конечно, это очень важно, но это не должно быть любой ценой", - отметил Панов.

Марш начнется в 16:00 в парке Тараса Шевченко в Киеве . Организаторы акции - ветеранские организации - просят не приносить на марш политические флаги и лозунги, а также запрещенные предметы, соблюдать правопорядок и не поддаваться на провокации. Колонна пройдет до Майдана Независимости, где состоится вече, а затем участники акции переместятся в правительственный квартал и устроят перформанс.

Напомним, что две недели подряд в Украине проходят акции под названием "Нет капитуляции", связанные с решением Украины согласовать так называемую "формулу Штайнмайера".