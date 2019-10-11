МИД Украины не смог дать оценку инциденту у посольства Турции

МИД ждет "подтверждения правоохранительными органами факта нападения со стороны работников иностранной дипмиссии".

МИД Украины не смог дать оценку инциденту у посольства Турции
Фото: Sofiia LapinaФБ

В Министерстве иностранных дел Украины пока не смогли дать оценку инциденту, когда возле посольства Турции в Киеве напали на митингующих в поддержку курдов. Об этом заявили Нromadske в пресс-службе МИД.

В министерстве посоветовали дождаться, пока полиция установит обстоятельства инцидента.

Свою позицию МИД готов выразить "после подтверждения правоохранительными органами факта нападения со стороны работников иностранной дипмиссии".

Напомним, сегодня во время столкновений возле посольства Турции в Киеве несколько человек, которые вышли с территории посольства, напали на митингующих в поддержку курдов и порвали их плакаты. Одну из протестующих ударили в лицо.

7 октября США начали выводить своих военных из Сирии, по сути оставив курдов, которые вместе с американскими силами в течение нескольких лет боролись против боевиков ИГИЛ, одних. 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие войска начали операцию "Родник мира" на севере Сирии. В связи с этим, автономное правительство сирийских курдов объявило общую мобилизацию.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что военная операция должна быть сдержанной. В Европейском Союзе также отметили, что надежное решение сирийского конфликта не может быть достигнуто военным путем.

Украинский МИД заявил, что в нашей стране "внимательно следят" за началом военной операции и ожидают решения Совбеза ООН.

Ранее в Одессе задержали активистов, которые протестовали против турецкой военной операции в Сирии.

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