Окружной админсуд решил, что Богдана незаконно исключили из списка партии Порошенко

Съезд БПП исключил Богдана из своего списка в марте 2016 года.

Окружной админсуд решил, что Богдана незаконно исключили из списка партии Порошенко
Фото: Анна Стешенко

Окружной административный суд Киева признал незаконным решение Центральной избирательной комиссии от 2016 года, которым нынешний глава Офиса президента Андрей Богдан был исключен из избирательного списка партии Блок Петра Порошенко. Об этом говорится в решении судьи Владимира Келеберды от 7 октября этого года, сообщает LIGA.net.

На внеочередных парламентских выборах 2014 года Богдан был включен в список БПП под 74-м номером. По итогам выборов по спискам партии Порошенко в Раду зашло 64 человека.

В феврале 2016 года парламент принял закон, который разрешил партиям исключать из своего списка кандидатов до момента их признания избранными народными депутатами. После этого в марте 2016 года съезд БПП исключил Богдана из своего списка, на основании чего ЦИК принял соответствующее постановление.

В тоже время в декабре 2017 года Конституционный суд признал вышеуказанный закон неконституционным, после чего он автоматически потерял силу. В связи с этим Богдан дважды обращался в Центризбирком с просьбой зарегистрировать его нардепом, однако комиссия констатировала отсутствие механизма восстановления его в избирательном списке БПП.

Поэтому Богдан обратился в суд, который с марта 2018 года рассматривал данный иск.

И вот спустя более чем полтора года ОАСК удовлетворил иск главы ОП и отменил постановление ЦИКа об исключении Богдана из списка БПП.

Также суд признал противоправной бездеятельность комиссии по непризнанию Богдана избранным нардепом. В тоже время суд отказался обязать ЦИК зарегистрировать Богдана нардепом, поскольку фракция БПП прекратила свое существование в связи с внеочередными выборами 2019 года.

Напомним, судья Владимир Келеберда исполняет обязанности главы Окружного административного суда Киева после скандала с "пленками Вовка".

Келеберда также фигурирует на этих пленках.

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