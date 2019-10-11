Зеленский: у меня уже аллергия на слово "капитуляция"

Президент пообещал, что не допустит сдачи национальных интересов.

Зеленский: у меня уже аллергия на слово "капитуляция"
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский во время встречи с военнослужащими в Одессе пообещал, что не допустит капитуляции.

"Поверьте, у меня действительно уже аллергия на слово "капитуляция". Хочу в очередной раз всех заверить: никакой сдачи национальных интересов Украины не будет. Это не обо мне и не об Украине", - сказал глава государства.

При этом он добавил, что не отказывается от своего предвыборного обещания прекратить войну на Донбассе и восстановить территориальную целостность государства.

"На это направлены все мои усилия 24 часа в сутки... Донбасс - это Украина. И там должен царить мир. Должно произойти полное прекращение огня, возвращение всех наших пленных, вывод иностранных военных формирований, установление контроля над государственной границей, а местные выборы там должны состояться исключительно по украинскому законодательству под надзором не пулеметов, а международных наблюдателей", - сказал Зеленский.

Возвращение Крыма, добавил он, станет следующим вызовом.

Зеленский подчеркнул, что для укрепления позиции Украины в этих вопросах он нуждается в "сплоченности и единстве всех украинцев".

Напомним, что две недели подряд в Украине проходят акции под названием "Нет капитуляции", связанные с решением Украины согласовать так называемую "формулу Штайнмайера". Очередная акция назначена на 14 октября, когда отмечается День защитника Украины.

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