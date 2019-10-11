Возле посольства Турции в Киеве напали на митингующих в поддержку курдов

На место происшествия прибыли полицейские.

Возле посольства Турции в Киеве напали на митингующих в поддержку курдов
Фото: segodnya.ua

В Киеве возле посольства Турции произошли столкновения во время акции против военной операции на севере Сирии.

Об этом сообщает hromadske.

Как рассказала одна из организаторов акции Наталья Луньо, несколько десятков человек пришли на акцию, чтобы выразить протесты против операции Турции в Сирии и "геноцида курдов".

"Мы требуем от Турции прекратить вторжение в северную Сирию. Мы требуем, чтобы Турция прекратила войну, в которой якобы борется с террористами. Мы требуем прекратить уничтожение курдов", - отметила Луньо.

Во время акции несколько человек, которые вышли с территории посольства, напали на митингующих и порвали их плакаты. Одну из протестующих ударили в лицо.

На место происшествия прибыли полицейские, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 7 октября США начали выводить своих военных из Сирии, по сути оставив курдов, которые вместе с американскими силами в течение нескольких лет боролись против боевиков ИГИЛ, одних. 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие войска начали операцию "Родник мира" на севере Сирии. В связи с этим, автономное правительство сирийских курдов объявило общую мобилизацию.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что военная операция должна быть сдержанной. В Европейском Союзе также отметили, что надежное решение сирийского конфликта не может быть достигнуто военным путем.

Украинский МИД заявил, что в нашей стране "внимательно следят" за началом военной операции и ожидают решения Совбеза ООН.

Ранее в Одессе задержали активистов, которые протестовали против турецкой военной операции в Сирии.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Труба судился с местными советами за поддержку Евромайдана, - СМИТруба судился с местными советами за поддержку Евромайдана, - СМИ
Ткаченко подтвердил, что претендует на должность главы КГГАТкаченко подтвердил, что претендует на должность главы КГГА
Азаров прослезился во время интервью об УкраинеАзаров прослезился во время интервью об Украине
Воронченко заявил, что РоSSия солгала Международному трибуналу о том, что вернула Украине захваченные кораблиВоронченко заявил, что РоSSия солгала Международному трибуналу о том, что вернула Украине захваченные корабли
В Латвии главу Центробанка будут судить по делу о коррупцииВ Латвии главу Центробанка будут судить по делу о коррупции
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве прошел 14-часовой пресс-марафон с ЗеленскимВ Киеве прошел 14-часовой пресс-марафон с Зеленским
В Киеве начался многочасовой пресс-марафон с Зеленским
Зеленский посетил военную выставку "Оружие и безопасность 2019" в КиевеЗеленский посетил военную выставку "Оружие и безопасность 2019" в Киеве
Нардеп Деркач рассказал о влиянии посольства США на НАБУНардеп Деркач рассказал о влиянии посольства США на НАБУ
У посольства РоSSии в Киеве "судили Путина"У посольства РоSSии в Киеве "судили Путина"
Труба судился с местными советами за поддержку Евромайдана, - СМИТруба судился с местными советами за поддержку Евромайдана, - СМИ
Возле окна советника главы Херсонской ОГА бросили самодельную взрывчаткуВозле окна советника главы Херсонской ОГА бросили самодельную взрывчатку
Рада приняла в первом чтении новый закон о Киеве с разделением должностей мэра и главы КГГАРада приняла в первом чтении новый закон о Киеве с разделением должностей мэра и главы КГГА
"Нет капитуляции!": Киеве проходит акция против "формулы Штайнмайера""Нет капитуляции!": Киеве проходит акция против "формулы Штайнмайера"
Оккупанты открыли огонь возле участков разведения сил под Золотым и БогдановкойОккупанты открыли огонь возле участков разведения сил под Золотым и Богдановкой
Последние новости
Подгружаем последние новости