Эквадор охватила волна массовых протестов против президента Морено

За время протестов по меньшей мере два человека погибли, десятки получили ранения

Эквадор охватила волна массовых протестов против президента Морено
Эквадор
Фото: morningstaronline.co.uk

В Эквадоре, где уже более недели продолжаются массовые протесты против президента страны Ленина Морено, произошли столкновения митингующих с полицией.

Об этом сообщает Би-би-си.

Отмечается, что протесты, которые начались с недовольства общин индейцев из-за отмены цен на топливо и мер жесткой экономии, превратились в масштабные акции с требованием отставки президента страны Ленина Морено, к которым присоединились студенты.

Демонстранты бросают "коктейли Молотова" и камни в полицейских, а те отвечают слезоточивым газом и избиением людей.

В среду демонстранты попытались штурмовать парламент страны в Кито.

На прошлой неделе президент объявил в стране чрезвычайное положение. Хотя он и говорит, что готов к диалогу с демонстрантами, в интервью BBC Mundo морено заявил, что за протестами стоит Венесуэла иэкс- президент Эквадора Рафаэль Корреа. Сам Корреа причастность к протестам отрицает, отметив, что стабильность могут вернуть только досрочные выборы.

Сообщается, что за время протестов по меньшей мере два человека погибли, десятки получили ранения.

В четверг демонстранты захватили восьмерых полицейских, заставили их снять защитное снаряжение и маршировать перед толпой. В то же время физического насилия к ним не применяли и позже передали представителям ООН.

Активное участие индейцев в протестах - плохой признак для правительства страны. За последние четверть века восстание с участием индейцев привели к отставке или бегства уже трех президентов страны.

Напомним, Морено был избран президентом Эквадора весной 2017 года. Он известен как единственный лидер государства в мире, который передвигается на инвалидной коляске. Морено является автором нескольких книг по смехотерапии и теории юмора, основателем фонда для поддержки юмора как стиля жизни в стране.

Морено приходил к власти как кандидат левых сил и под левыми лозунгами. Его поддерживал президент Рафаэль Корреа, который руководил страной в 2007-2017 годах и был союзником Уго Чавеса в регионе. Однако, через несколько месяцев у власти Морено полностью изменил курс предшественника, стал союзником США в регионе, поссорился с Корреа и Венесуэлой, а 2019 издал правоохранителям Джулиана Ассанжа, который несколько лет скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Труба судился с местными советами за поддержку Евромайдана, - СМИТруба судился с местными советами за поддержку Евромайдана, - СМИ
Ткаченко подтвердил, что претендует на должность главы КГГАТкаченко подтвердил, что претендует на должность главы КГГА
Азаров прослезился во время интервью об УкраинеАзаров прослезился во время интервью об Украине
Воронченко заявил, что РоSSия солгала Международному трибуналу о том, что вернула Украине захваченные кораблиВоронченко заявил, что РоSSия солгала Международному трибуналу о том, что вернула Украине захваченные корабли
В Латвии главу Центробанка будут судить по делу о коррупцииВ Латвии главу Центробанка будут судить по делу о коррупции
Блок рекламы


Похожие новости
Прокуратура получила разрешение на изъятие в Офисе президента документов об ИловайскеПрокуратура получила разрешение на изъятие в Офисе президента документов об Иловайске
Суд обязал НАБУ открыть дело против КличкоСуд обязал НАБУ открыть дело против Кличко
В Одессе задержали активистов, которые протестовали против турецкой военной операции в СирииВ Одессе задержали активистов, которые протестовали против турецкой военной операции в Сирии
НАБУ проверяет заявление нардепа Мережко о противоправной деятельности советника главы ГБР МоргунаНАБУ проверяет заявление нардепа Мережко о противоправной деятельности советника главы ГБР Моргуна
У ГБР нет других фактов противоправной деятельности Пашинского, - ТрубаУ ГБР нет других фактов противоправной деятельности Пашинского, - Труба
Офис президента отрицает встречу Зеленского с бизнесменом Кислиным в СШАОфис президента отрицает встречу Зеленского с бизнесменом Кислиным в США
В Минске проходит митинг против интеграции с РоSSиейВ Минске проходит митинг против интеграции с РоSSией
Богдан считает, что акции против капитуляции проплаченныеБогдан считает, что акции против капитуляции проплаченные
На Майдане объявили о создании движения сопротивления капитуляцииНа Майдане объявили о создании движения сопротивления капитуляции
Рада приняла закон против "Зеонбуда"Рада приняла закон против "Зеонбуда"
Последние новости
Подгружаем последние новости