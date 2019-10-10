Зеленский об отставке Данилюка: "Саша хотел быть премьером"

"И сложные отношения с Богданом тоже повлияли".

Зеленский об отставке Данилюка:
Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк уволился из-за своих амбиций и сложных отношений с главой Офиса президента Андреем Богданом.

Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг.

"Я не согласен с его позицией, что он ушел из-за Приватбанка. Я считаю, что это было некорректно... Саша хотел быть премьер-министром Украины. А я сказал: Сань, ты нормальный честный человек, но я выбрал другую кандидатуру. И сложные отношения с Богданом тоже повлияли", - сказал президент.

Зеленский сказал, что у него не было конфликта с Данилюком, и лично он относился к нему лучше, чем кто-либо на Банковой.

"Заявление он написал перед Соединенными Штатами. Наверное, он ожидал, что я не подпишу его заявление. Но я сказал честно: есть внутри команды непонимание, есть твое личное видение. Но меня достала игра, что вы пишете заявления, а потом я их не подписываю, потому что я хочу, чтобы мы работали вместе. Поэтому я сказал: вот эти заявления у меня есть, а остальных предупредил, начиная с господина Данилюка. Кто будет писать мне заявления - я буду их подписывать", - сказал он.

Напомним, 27 сентября Александр Данилюк подал в отставку с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, 30 сентября президент Владимир Зеленский ее удовлетворил.

Данилюк занимал должность секретаря СНБО с конца мая 2019 года.

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