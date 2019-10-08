Элладская церковь рассмотрит автокефалию ПЦУ на внеочередном соборе 12 октября

Элладская церковь рассмотрит автокефалию ПЦУ на внеочередном соборе 12 октября
Кафедральный собор Элладской церкви в Афинах
Фото: wikimedia

Элладская православная церковь рассмотрит вопрос автокефалии Православной церкви Украины на внеочередном соборе. Он состоится 12 октября, на следующий день после окончания очередного собора, проходящего на этой неделе.

Об этом сообщил архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря).

"Внеочередной собор иерархов Церкви Греции 12 октября, в субботу, рассмотрит тему "Информация об автокефальной церкви Украины". 7 октября блаженнейший архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним ІІ подписал соответствующее распоряжение", - написал архиепископ Евстратий в Facebook.

Фото: romfea.gr

Фото: romfea.gr

Летом 2019 года синодальные комиссии Элладской церкви пришли к выводу о необходимости признания ПЦУ, а синод подтвердил каноническое право Вселенского патриарха на дарование автокефалии. Поэтому архиепископ Евстратий рассчитывает, что "такую же поддержку вопрос получит и от собора иерархов Церкви Греции".

ПЦУ была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года, ее предстоятелем был избран митрополит Епифаний.

Томос, подтверждающий автокефалию, был вручен Епифанию патриархом Варфоломеем в Константинополе 6 января 2019 года. ПЦУ стала 15-й церковью в диптихе поместных православных церквей мира.

Пока что ее официально не признала ни одна из церквей, кроме Константинопольской, но де-факто это сделали Элладская и Александрийская церкви. Их представители уже проводят сослужение с ПЦУ.

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