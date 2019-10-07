Зеленский приказал упростить въезд и выезд из ОРДЛО и перемещение товаров на оккупированные территории

Президент попросил унормировать содержание КПВВ.

Зеленский приказал упростить въезд и выезд из ОРДЛО и перемещение товаров на оккупированные территории
Фото: Макс Левин

Президент Владимир Зеленский приказал упростить въезд и выезд из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также перемещение товаров на оккупированные территории.

Об этом говорится в указе №738/2019.

В указе говорится, что Кабинет министров должен изучить вопросы "об упрощении въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из таких территорий".

Этим документом также поручается четко унормировать вопросы обустройства, содержания и функционирования контрольных пунктов въезда-выезда и возложить эти функции на один из центральных органов исполнительной власти.

Кроме того, Зеленский предложил провести ремонт на дорогах Н-21 на участке между Старобельском и Счастьем и Т1306 между Северодонецком и Новойадаром.

Напомним, министр иностранных дел Вадим Пристайко в конце сентября говорил, что Украина планирует возобновить выплату пенсий жителям оккупированных территорий и изменить список товаров, который людям разрешено перевозить через контактную линию, на список того, что запрещено перевозить.

По его словам, это часть "формулы Зеленского", цель которой ментально вернуть жителей ОРДЛО в Украину.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"
По приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том КрузПо приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том Круз
Рада решила перезагрузить НАПКРада решила перезагрузить НАПК
Труба судился с местными советами за поддержку Евромайдана, - СМИТруба судился с местными советами за поддержку Евромайдана, - СМИ
Украина, Грузия, Латвия, Литва и Эстония отказались участвовать в празднованиях 70-й годовщины ПАСЕУкраина, Грузия, Латвия, Литва и Эстония отказались участвовать в празднованиях 70-й годовщины ПАСЕ
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский исключил сокращение льгот участникам боевых действийЗеленский исключил сокращение льгот участникам боевых действий
Зеленский и Лукашенко встретились в ЖитомиреЗеленский и Лукашенко встретились в Житомире
Зеленский заявил о необходимости подключить к интернету сельские школыЗеленский заявил о необходимости подключить к интернету сельские школы
Через образовательные центры в украинские вузы за год поступило 1,8 тыс. абитуриентов из Крыма и ОРДЛОЧерез образовательные центры в украинские вузы за год поступило 1,8 тыс. абитуриентов из Крыма и ОРДЛО
Зеленский: товарооборот между Украиной и Беларусью должен превысить $6-8 млрдЗеленский: товарооборот между Украиной и Беларусью должен превысить $6-8 млрд
Зеленский обратился к украинцам из-за "формулы Штайнмайера" и заверил, что "зрада отменяется"
В ЕС получили рекомендации по обработке виз жителей ОРДЛОВ ЕС получили рекомендации по обработке виз жителей ОРДЛО
Зеленский пришел в Раду для обсуждения "формулы Штайнмайера"Зеленский пришел в Раду для обсуждения "формулы Штайнмайера"
Зеленский заявил, что никогда не встречался с ДжулианиЗеленский заявил, что никогда не встречался с Джулиани
Зеленский объяснил положения "формулы Штайнмайера"Зеленский объяснил положения "формулы Штайнмайера"
Последние новости
Подгружаем последние новости