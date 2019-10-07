Печерский районный суд Киева арестовал Пашинского

Суд арестовал Пашинского до 4 декабря.

Печерский районный суд Киева арестовал Пашинского
Фото: Макс Левин

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения и арестовал экс-нардепа Сергея Пашинского до 4 декабря 2019 года. Об этом заявила следственная судья Олеся Батрин после возвращения из совещательной комнаты, сообщает корреспондент LB.UA.

На судебном заседании прокурор ГПУ Елена Панасенко отметила, что доказательствами совершения Пашинским преступления являются протоколы допроса свидетелей, а также протоколы проведения экспертиз. Кроме того, прокурор считает, что избрание меры пресечения в виде содержания под стражей обусловлено тем, что подозреваемый может покинуть территорию страны или влиять на досудебное расследование.

Прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения Пашинскому в виде ареста, без альтернативы.

Вместе с тем, один из адвокатов Пашинского Андрей Федур отметил, что в ходатайстве нет ни одного доказательства того, что Пашинский совершил умышленное преступление, а также того, что экс-нардеп как-либо влиял на следствие.

Федур также напомнил, что дело расследовалось почти три года. И было закрыто процессуальным прокурором 18 марта 2019 года из-за отсутствия состава преступления. А 11 сентября этого года заместитель генпрокурора Сергей Кизь отменил постановление о закрытии уголовного производства.

Сам Пашинский вкратце рассказал обстоятельства инцидента 31 декабря 2016 года. А также сказал, что связывает возобновление дела с желанием отомстить ему Андрея Портнова.

"Он (Портнов - LB.ua) сказал, что как только получит контроль над ними (показывая на прокуроров), то он меня посадит", - сказал Пашинский.

"Я ни разу не уклонился от следственных действий. Я прошел полиграф, более 50 часов различных следственных действий ..." - отметил Пашинский.

Напомним, 4 октября Государственное бюро расследований сообщило о подозрении Сергею Пашинскому. Ему вменяют ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса (умышленное телесное повреждение) в связи с инцидентом, когда Пашинский выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю одного из сел Васильковского района Вячеславу Химикусу.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"
По приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том КрузПо приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том Круз
Рада решила перезагрузить НАПКРада решила перезагрузить НАПК
Труба судился с местными советами за поддержку Евромайдана, - СМИТруба судился с местными советами за поддержку Евромайдана, - СМИ
Украина, Грузия, Латвия, Литва и Эстония отказались участвовать в празднованиях 70-й годовщины ПАСЕУкраина, Грузия, Латвия, Литва и Эстония отказались участвовать в празднованиях 70-й годовщины ПАСЕ
Блок рекламы


Похожие новости
Кто-то торопился с делом Пашинского, чтобы успеть ко дню рождения кое-кого за поребриком, - адвокатКто-то торопился с делом Пашинского, чтобы успеть ко дню рождения кое-кого за поребриком, - адвокат
Турчинов заявил, что арест Пашинского – политизированное решениеТурчинов заявил, что арест Пашинского – политизированное решение
На оборонных предприятиях Житомира и Киева прошли обыскиНа оборонных предприятиях Житомира и Киева прошли обыски
Антикоррупционный суд заочно арестовал фигуранта дела "Роттердам+"Антикоррупционный суд заочно арестовал фигуранта дела "Роттердам+"
Кличко раскритиковал законопроект о назначении выборов мэра Киева на 8 декабряКличко раскритиковал законопроект о назначении выборов мэра Киева на 8 декабря
Суд арестовал взятого в плен на Светлодарской дуге пулеметчика "ДНР"Суд арестовал взятого в плен на Светлодарской дуге пулеметчика "ДНР"
Антикорсуд заочно арестовал беглого экс-главу Высшего хозсуда ТатьковаАнтикорсуд заочно арестовал беглого экс-главу Высшего хозсуда Татькова
В "Слуге народа" выступили за досрочные выборы мэра Киева и КиесоветаВ "Слуге народа" выступили за досрочные выборы мэра Киева и Киесовета
Апелляционный суд Киева освободил Цемаха под личное обязательство (обновлено)Апелляционный суд Киева освободил Цемаха под личное обязательство (обновлено)
В центре Киева сгорел автомобиль невестки экс-главы НБУ ГонтаревойВ центре Киева сгорел автомобиль невестки экс-главы НБУ Гонтаревой
Последние новости
Подгружаем последние новости