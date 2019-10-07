Азаров прослезился во время интервью об Украине

Экс-премьер дал интервью Дмитрию Гордону.

Азаров прослезился во время интервью об Украине
Николай Азаров
Фото: Скриншот видео

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, который скрывается в РоSSии, дал интервью Дмитрию Гордону.

Видео интервью опубликовано на YouTube-канале журналиста.

Азаров рассказал о своем видении ситуации в Украине. Он раскритиковал прошлую и нынешнюю власть.

Говоря о том, в чем главная ошибка экс-президента Виктора Януковича в том, что он "не поверил спецслужбам и недостаточно серьезно отнесся к реализации государственного переворота". При этом он напомнил о "внешнем давлении" Запада, который призывал его не применять силу.

Отвечая на вопрос, жаль ли ему Донбасс, экс-премьер прослезился. Азаров вспомнил о разрушенной инфраструктуре, в частности - о Донецком аэропорте и стадионе "Шахтер". Он также заявил, что не намерен отказываться от украинского гражданства.

Напомним, Азаров был премьером Украины с 2010-го по 2014 год. После Революции Достоинства он покинул страну и сейчас живет в РоSSии.

В отношении Азарова расследуется несколько уголовных производств, связанных с растратой государственных средств. Кроме дела о хищениях при создание правительственной Телекоммуникационное сети спецназначения на мощностях "Укртелекома", он фигурирует в деле о незаконном отчуждении военной техники, в завладению сжиженным газом, который принадлежал компаниям "Укргаздобыча" и "Укрнафта", на сумму 2,2 млрд гривен, а также в деле в получении 140 млн гривен за назначение Андрея Клюева первым вице-премьером.

Азаров находится в санкционных списках США и ЕС.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"
В больнице Днепра умер тяжелораненый боец из МариуполяВ больнице Днепра умер тяжелораненый боец из Мариуполя
По приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том КрузПо приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том Круз
Рада решила перезагрузить НАПКРада решила перезагрузить НАПК
Труба судился с местными советами за поддержку Евромайдана, - СМИТруба судился с местными советами за поддержку Евромайдана, - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко: под флагом мира Украине предлагают капитуляциюПорошенко: под флагом мира Украине предлагают капитуляцию
Лукашенко считает, что Украине и Беларуси "не позволят очень сильно дружить"Лукашенко считает, что Украине и Беларуси "не позволят очень сильно дружить"
Пентагон получил распоряжение сохранять документы о военной помощи УкраинеПентагон получил распоряжение сохранять документы о военной помощи Украине
16 судов в Украине не работают из-за отсутствия судей16 судов в Украине не работают из-за отсутствия судей
Госдепартамент США одобрил продажу 150 Javelin УкраинеГосдепартамент США одобрил продажу 150 Javelin Украине
Арестованного в Украине за шпионаж белоруса освободили из-под стражи за день до встречи Зеленского с ЛукашенкоАрестованного в Украине за шпионаж белоруса освободили из-под стражи за день до встречи Зеленского с Лукашенко
Боевики "ДНР" и "ЛНР" начали выдвигать Украине условия для местных выборовБоевики "ДНР" и "ЛНР" начали выдвигать Украине условия для местных выборов
Конгресс США одобрил продажу Украине продажу дополнительной партии Javelin’ов, - BloombergКонгресс США одобрил продажу Украине продажу дополнительной партии Javelin’ов, - Bloomberg
Меркель назначила уполномоченного по газовому транзиту по УкраинеМеркель назначила уполномоченного по газовому транзиту по Украине
Польские историки запланировали масштабные поисково-эксгумационные работы в УкраинеПольские историки запланировали масштабные поисково-эксгумационные работы в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости