Азаров прослезился во время интервью об Украине

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, который скрывается в РоSSии, дал интервью Дмитрию Гордону.

Видео интервью опубликовано на YouTube-канале журналиста.

Азаров рассказал о своем видении ситуации в Украине. Он раскритиковал прошлую и нынешнюю власть.

Говоря о том, в чем главная ошибка экс-президента Виктора Януковича в том, что он "не поверил спецслужбам и недостаточно серьезно отнесся к реализации государственного переворота". При этом он напомнил о "внешнем давлении" Запада, который призывал его не применять силу.

Отвечая на вопрос, жаль ли ему Донбасс, экс-премьер прослезился. Азаров вспомнил о разрушенной инфраструктуре, в частности - о Донецком аэропорте и стадионе "Шахтер". Он также заявил, что не намерен отказываться от украинского гражданства.

Напомним, Азаров был премьером Украины с 2010-го по 2014 год. После Революции Достоинства он покинул страну и сейчас живет в РоSSии.

В отношении Азарова расследуется несколько уголовных производств, связанных с растратой государственных средств. Кроме дела о хищениях при создание правительственной Телекоммуникационное сети спецназначения на мощностях "Укртелекома", он фигурирует в деле о незаконном отчуждении военной техники, в завладению сжиженным газом, который принадлежал компаниям "Укргаздобыча" и "Укрнафта", на сумму 2,2 млрд гривен, а также в деле в получении 140 млн гривен за назначение Андрея Клюева первым вице-премьером.