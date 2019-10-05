Центризбирком признал народным депутатом Александра Копыленко

Ранее депутатские полномочия в связи с назначением в ОП сложила представительница "Слуги народа" Анна Коваленко.

Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины Александра Копыленко. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК по итогам заседания Комиссии в субботу, 5 октября.

"Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе Копыленко Александра Любимовича, 1961 года рождения, проживает в Киеве , беспартийного, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под № 135", - говорится в сообщении.

Это связано с тем, что Верховная Рада 10 сентября досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины Анны Коваленко от "Слуги народа", в связи с личным заявлением о сложении ею депутатских полномочий. Ее назначили в Офис Президента.

Александр Копыленко в 2013-2014 годах был членом Центральной избирательной комиссии.

Напомним, ранее Верховная Рада назначила новый состав ЦИК. Главой был избран Олег Диденко.