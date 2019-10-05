Пристайко допустил возобновление железнодорожного сообщения с оккупированным Донбассом

Сообщение остановили в 2014 году из-за боевых действий.

Пристайко допустил возобновление железнодорожного сообщения с оккупированным Донбассом
Вадим Пристайко
Фото: Укринформ

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о возможном восстановлении железнодорожного сообщения с оккупированным Донбассом. Об этом он рассказал в программе "Свобода слова" Савика Шустера во время обсуждения восстановления моста в Станице Луганской.

Пристайко, в частности, заверил, что через месяц-полтора по мосту будут ездить автомобили. Позже появятся другие мосты и новые переходные пункты.

"Возможно, появится железнодорожное сообщение, чтобы люди могли комфортно переезжать с одной стороны линии разграничения на другую", - добавил министр иностранных дел.

Сейчас часть железных дорог, с которыми сообщение остановили в 2014 году из-за боевых действий, контролируются террористами ОРДЛО.

Ранее сообщалось, что Украина возобновит пассажирские перевозки к адмигранице с Крымом.

Напомним, мост через реку Северский Донец у Станицы Луганской - единственный работающий пункт пропуска в Луганской области, который ведет на оккупированную Россией территорию. Движение транспорта по мосту, который был подорван в начале 2015 года, в настоящий момент невозможно. Пеший переход организован по временным деревянным лестницам и настилам.

Летом 2019 года мост в Станице Луганской начали ремонтировать. Были демонтированы фортификационные сооружения и началось разминирование.

Мост в Станице Луганской планируется открыть после ремонта до 15 ноября 2019 года. 5 октября открыли временную обходную переправу.

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