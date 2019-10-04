Пристайко анонсировал масштабный обмен на следующей неделе

На следующей неделе планируется новый большой обмен пленными.

Об этом в эфире 1+1 заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"План Зеленского" в общих чертах - это попробовать дотянуться к народу, который остался за линией соприкосновения, восстановить мосты и связь, прекратить стрелять, развести войска, начать выплачивать в полном объеме пенсии, вернуть наших узников, которые сидят за решеткой в ОРДЛО, РоSSии и в оккупированном Крыму. Все эти шаги понемножку осуществляются. Вы видите, что нам удалось обменять наших людей. В ближайшее время, я надеюсь, и это буквально на следующей неделе, мы планируем еще более масштабный обмен", - сказал он.

Деталей Пристайко не сообщил.