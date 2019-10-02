Акции "Нет капитуляции!" проходят в разных городах Украины

Против согласования "формулы Штайнмайера" люди вышли в Харькове, Одессе, Херсоне.

В Харькове на пл.Свободы проходит акция "Нет капитуляции!", участники которой протестуют против согласования в Минске "формулы Штайнмайера".

По данным СМИ, в акции принимают участие около 300 человек.

Акция "Нет капитуляции!" в Харькове
Фото: facebook.com/kattyfun1
Акция "Нет капитуляции!" в Харькове

 

Люди держат плакаты "Нет капитуляции!", "Ненаказанное зло возвращается", "Почем нынче Украина?" и др.

Участники акции выступают в режиме "свободный микрофон". Часть из них настроена радикально. По их мнению, достигнутые в Минске договоренности могут привести либо к дальнейшей оккупации Украины, либо к гражданской войне. Они требуют импичмента президента Владимира Зеленского, передает Интерфакс-Украина.

Фото: facebook.com/kattyfun1

 

Фото: facebook.com/kattyfun1

 

Другие выступают за полный разрыв дипломатических отношений с РФ, против предоставления особого статуса оккупированным территориям, против амнистии боевиков и за проведение выборов на территории ОРДЛО только после их полной деоккупации.

Акция протеста против подписания Украиной так называемой "формулы Штайнмайера" прошла сегодня в центре Одессы.

В ней приняли участие больше 300 человек, пишет "Думская".

Фото: фейсбук Валентин Ткачук

 

Началась акция у Дюка, где состоялся митинг. Выступающие говорили о том, что нельзя допустить реинкорпорацию оккупированных территорий на условиях агрессора - роSSийского президента Владимира Путина.

 

Фото: фейсбук Валентин Ткачук

 

"Так называемая «формула Штайнмайера» - это на самом деле формула Путина", - заявил один из участников акции.

 

Фото: фейсбук Валентин Ткачук

 

После митинга участники отправились к областному управлению СБУ, где оставили обращение с требованием обнародовать подписанный Леонидом Кучмой документ и привлечь к уголовной ответственности инициаторов подписания со стороны Украины как государственных изменников.

В Херсоне на площади Свободы на акцию "Нет капитуляции" собралось два митинга, сообщает Укринформ.

На площади собрались около 200 человек - часть из них пришли под флагами "Свободы", здесь также были представители Нацкорпуса. Другие активисты стояли неподалеку отдельно.

 

Фото: фейсбук Інна Усачова

 

Участники обоих митингов пришли с государственными флагами. Люди держали в руках небольшие плакаты, распечатанные страницы с лозунгами "Нет капитуляции!", "Сегодня формулой Штайнмайера называется формула Путина", "Нет продаже земли!".

 

Фото: ПИК

 

 

Фото: ПИК

 

Напомним, в Киеве на Майдане Незалежности проходит акция "Нет капитуляции!".

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