"Нет капитуляции!": Киеве проходит акция против "формулы Штайнмайера"

Фото: Макс Требухов

В центре Киева проходит акция "Нет капитуляции!" против согласования властью "формулы Штайнмайера".

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Люди собрались на Майдане Незалежности около 19:00. Они выступают против предоставления особого статуса оккупированным территориям Донбасса, против амнистии боевиков и за проведение выборов на территории ОРДЛО, но только после полной деоккупации.

"Мы - не молчаливое стадо, которому можно навязать «русский мир» под соусом «нужна просто прекратить стрелять». МЫ хотим мира вследствие победы, а не по сценарию Кремля. Мы помним миллионы людей, которых РоSSия заставила покинуть родной дом и переселиться. Нам больно от 10 тыс. гражданских, которых убила роSSийская агрессия. Мы напоминаем, что более трех тысяч бойцов отдали свою жизнь за Украину, а не капитуляцию", - говорится в заявлении организаторов акции в фейсбуке.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

После митинга на Майдане, на который собрались около двух тысяч человек, протестующие направились к Офису президента.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Аналогичные акции прошли и в других городах Украины.

Накануне, вечером 1 октября, националисты провели акцию против подписания "формулы Штайнмайера", назвав ее "предупредительной".

Напомним, 1 октября украинская делегация Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала "формулу Штайнмайера" в Минске. Президент Владимир Зеленский объяснил положения "формулы Штайнмайера" и пообещал, что Украина никогда не согласится проводить выборы, если на Донбассе будут находиться "любые войска".

2 октября, после того, как вся оппозиция и соцсети взорвались громкими обвинениями из-за согласия руководства Украины на "формулу Штайнмайера" Зеленский спешно приехал в Раду. Подробнее читайте в материале LB.ua "Президент заметно нервничал".