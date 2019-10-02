Оккупанты открыли огонь возле участков разведения сил под Золотым и Богдановкой

За прошлые сутки потерь в результате вражеских обстрелов с украинской стороны не было.

?Оккупанты открыли огонь возле участков разведения сил под Золотым и Богдановкой
Фото: uazmi.org

1 октября вооруженные формирования РоSSийской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе неподалеку от участков разведения сил под Золотым и Богдановкой. В результате обстрелов потерь с украинской стороны не было. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Кроме того, нарушая Минские соглашения, противник открыл огонь из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия в районах участков разведения сил и средств неподалеку Золотого и Богдановки», - сказано в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил: дважды неподалеку от Новотроицкого – из стрелкового оружия; дважды возле Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе Богдановки по участку разведения – из крупнокалиберных пулеметов; неподалеку от Павлополя, Новомихайловки, Новогнатовки – из станковых противотанковых гранатометов; неподалеку от Авдеевки – из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики четыре раза обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Новолуганского - из миномета калибра 82 мм, возле Южного - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Майского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Золотого по участку разведения - из стрелкового оружия.

С начала текущих суток оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток": недалеко от Николаевки – из автоматического гранатомета; вблизи Новогнатовки и Новотроицкого – из крупнокалиберных пулеметов; неподалеку от Павлополя – из стрелкового оружия.

«С начала текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с украинской стороны не было», - отметили в штабе ООС.

Напомним, вчера, 1 октября на переговорах в Минске были достигнуты договоренности о начале разведения сил в Петровском и Золотом в Луганской области Украины. Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик заявил, что разведение начнется 7 октября.

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