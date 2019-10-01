Конгресс США одобрил продажу Украине продажу дополнительной партии Javelin’ов, - Bloomberg

Этот контракт не является частью военной помощи Украине в размере $250 млн, одобренной Конгрессом ранее.

Конгресс США одобрил продажу Украине продажу дополнительной партии Javelin’ов, - Bloomberg
Фото: Wiki

Конгресс США дал предварительное согласие на продажу Украине дополнительной партии противотанковых ракетных комплексов оружия Javelin на сумму в $39 млн.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три неназваных источника.

Агентство отмечает, что этот контракт не является частью военной помощи Украине в размере $250 млн, одобренной Конгрессом ранее.

Речь идет о поставке Украине 150 ракет и двух противотанковых ракетных комплексов Javelin, помимо основной военной помощи в размере 250 млн долларов, одобренной Конгрессом ранее.

Один из собеседников агентства сообщил, что официальное заявление о дополнительной продаже оружия может последовать позднее во вторник.

Напомним, Палата представителей Конгресса США 19 сентября одобрила законопроект, который обеспечивает выделение Украине 250 млн долларов военной помощи.

В августе стало известно, что Трамп поручил пересмотреть программу финансирования Украины в области безопасности, чтобы убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов.

В середине сентября эту помощь в администрации президента Трампа разблокировали. Речь идет о $250 млн из бюджета Пентагона, $115 млн по программе Госдепартамента "Международное военное финансирование" из бюджета 2019 года, а также $26,5 млн по этой же программе из бюджета 2018 года. Всего - более $390 млн.

Напомним, первая партия "джавелинов" на 47 млн долларов поступила в Украину весной 2018 года. Посол Мари Йованович говорила, что за это оружие Украина не платила. Осенью 2017 года американское издание BuzzFeed со ссылкой на источники в американском правительстве написало, что прнзидент США Дональд Трамп не хочет давать Украине оружие бесплатно.

Вскоре после этого специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что программа военной помощи Украине предусматривает как бесплатное вооружение, так и его продажу. Летом 2019 года посольство США сообщило, что Украина впервые попросила США продать вооружение.

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