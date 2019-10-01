Конгресс США одобрил продажу Украине продажу дополнительной партии Javelin’ов, - Bloomberg

Этот контракт не является частью военной помощи Украине в размере $250 млн, одобренной Конгрессом ранее.

Конгресс США дал предварительное согласие на продажу Украине дополнительной партии противотанковых ракетных комплексов оружия Javelin на сумму в $39 млн.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три неназваных источника.

Агентство отмечает, что этот контракт не является частью военной помощи Украине в размере $250 млн, одобренной Конгрессом ранее.

Речь идет о поставке Украине 150 ракет и двух противотанковых ракетных комплексов Javelin, помимо основной военной помощи в размере 250 млн долларов, одобренной Конгрессом ранее.

Один из собеседников агентства сообщил, что официальное заявление о дополнительной продаже оружия может последовать позднее во вторник.

Напомним, Палата представителей Конгресса США 19 сентября одобрила законопроект, который обеспечивает выделение Украине 250 млн долларов военной помощи.

В августе стало известно, что Трамп поручил пересмотреть программу финансирования Украины в области безопасности, чтобы убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов.

В середине сентября эту помощь в администрации президента Трампа разблокировали. Речь идет о $250 млн из бюджета Пентагона, $115 млн по программе Госдепартамента "Международное военное финансирование" из бюджета 2019 года, а также $26,5 млн по этой же программе из бюджета 2018 года. Всего - более $390 млн.

Напомним, первая партия "джавелинов" на 47 млн долларов поступила в Украину весной 2018 года. Посол Мари Йованович говорила, что за это оружие Украина не платила. Осенью 2017 года американское издание BuzzFeed со ссылкой на источники в американском правительстве написало, что прнзидент США Дональд Трамп не хочет давать Украине оружие бесплатно.