В Украине презентовали бренд "государства в смартфоне"

К 2022 году 100% госуслуг планируют перевести в онлайн.

В Украине презентовали бренд "государства в смартфоне"
Фото: Скриншот/YouTube

Министерство цифровой трансформации представило бренд проекта "государство в смартфоне" - портал и приложение "Дія".

В презентации приняли участие спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, вице-премьер-министр, министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров и Андрей Федорив, владелец международного креативного агентства Fedoriv, которое разрабатывало бренд, передает НВ.

Фото: Скриншот/YouTube

"Дія" - это приложение и сайт, которые объединят в едином электронном окне все услуги, которые предоставляет государство гражданам и бизнесу.

Как заявили создатели проекта, они упростит и ускорит любое взаимодействие человека с государством, сделав максимум процессов электронными и автоматическими, чтобы чиновники не влияли на срок получения справки или выдачу разрешения.

Разработка проекта проводилась за счет международных доноров без привлечения государственных средств.

Сайт и первые сервисы станут доступны уже к концу осени 2019 года, их список будет постоянно расширяться, а к 2022 году 100% государственных услуг будут предоставляться онлайн, заявил Федоров.

"Мы провели глобальный анализ. В среднем это занимает 15?20 лет для того, чтобы оцифровать все услуги. Мы планируем это сделать за 3?5 лет", - сказал он.

Федоров подчеркнул, что Минцифры "не будет оцифровывать весь тот хаос, который есть сегодня", а займется разработкой качественно нового подхода для улучшения процессов по предоставлению админуслуг.

"Скоро у каждого гражданина будет возможность посмотреть в личном электронном кабинете, какими личными данными о вас владеет государство. Когда мы начали подавать декларации, впервые в жизни столкнулись с очень интересной информацией: оказывается, у меня общественная организация, оказывается, от бабушки четверть дома где-то в селе осталась в наследство. И такой информации очень много. Появится возможность видеть данные, которыми о вас владеет государство, и самое главное получать уведомления, если из какого-то ведомства хотят использовать, посмотреть ваши данные", - сказал вице-премьер.

Как сообщалось, в июле президент Владимир Зеленский попросил украинцев пройти опрос для проекта "Государство в смартфоне".

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