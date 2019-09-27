СБУ поймала боевика роSSийского наркосиндиката "Химпром"

Подозреваемый планировал залечь на дно в Крыму.

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала боевика роSSийского наркосиндиката "Химпром", который пытался выехать в оккупированный Россией Крым через пункт пропуска "Каланчак".

Об этом говорится на сайте СБУ .

Задержанный был активным членом "силового блока" картеля, в его обязанности входило запугивание нежелательных свидетелей, в том числе путем поджога квартир и обстрелов из гранатомета.

Фото: СБУ

СБУ считает, что он планировал залечь на дно в Крыму.

Задержанному сообщили о подозрении по ст.255 Уголовного кодекса - создание преступной организации.

В марте и июле 2019 года украинские правоохранительные органы задержали 28 активных членов "Химпрома". У них изъяли почти 10 млн долларов, оружие, наркотики. Была обнаружена лаборатория, где ежемесячно изготавливали более 200 кг наркотиков.

Напомним, что украинское подразделение "Химпрома" действовало в Украине по меньшей мере с 2014 года. Они продавали в основном синтетические наркотики. Вырученные средства легализовались в том числе через строительство, торговлю, ресторанный бизнес.