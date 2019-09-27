МАГАТЭ заявило о нарушениях Ираном условий "ядерной сделки"

Иран начал обогащать уран в высокотехнологичных центрифугах.

МАГАТЭ заявило о нарушениях Ираном условий "ядерной сделки"

Иран начал обогащение урана в высокотехнологичных центрифугах, что является нарушением "ядерной сделки", заключенной Тегераном в 2015 году с ведущими мировыми державами.

Об этом 26 сентября заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), передает Голос Америки.

В отчете МАГАТЭ говорится, что высокотехнологичные центрифуги на иранском ядерном объекте в Натанзе "накапливали (обогащенный уран) или готовились для накопления обогащенного урана". В отчете также говорится, что Иран планирует использовать большее количество таких центрифуг в сравнении с ранее раскрытой информацией.

Днем ранее пресс-секретарь иранского правительства Али Рабией заявил, что Тегеран готов заверить всех участников соглашения в отсутствии планов разработки ядерного оружия и может принять изменения условий "ядерной сделки", если США вновь вернутся к участию в договоре и снимут санкции против Ирана.

18 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что поручил министру финансов Стивену Мнучину "существенно ужесточить санкции" в отношении Ирана на фоне эскалации напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном.

Напомним, в начале июля представитель иранского правительства Али Рабей заявил, что страна будет обогащать уран в зависимости от своих потребностей. Тем самым Исламская Республика снимает с себя обязательство по Венскому ядерному соглашению 2015 года, которое предусматривает запрет на обогащение урана до уровня более 3,67 процента.

Совместный всеобъемлющий план действий, который подписали Иран, а также США, РоSSия, Китай, Германия, Франция и Великобритания, предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных США и ЕС.

После того как США в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года, Тегеран отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД. Вашингтон в ответ ужесточил санкции в отношении Тегерана и направил в регион военные корабли и бомбардировщики.

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