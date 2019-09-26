На Донбассе ранен украинский военный
Боевики 7 раз нарушили режим тишины.
С начала суток 26 сентября в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РоSSийской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий получил ранения.
Об этом информирует пресс-центр ООС в фейсбуке.
Согласно сообщению, ротивник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил, а именно вблизи Новотроицкого, вблизи Водяного, недалеко Марьинки и вблизи Красногоровки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил вблизи Новолуганского.
За минувшие сутки число обстрелов на Донбассе возросло до 32. Трое военнослужащих получили ранения.
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26.09.2019 17:32