Президент Болгарии в ООН призвал к прекращению боевых действий на Донбассе

"Более пяти лет прошло с начала военного конфликта на Востоке Украины, однако ситуация продолжает оставаться тревожной".

Президент Болгарии Румен Радев призвал к прекращению боевых действий на Донбассе и соблюдению договоренностей об отводе войск и тяжелой военной техники.

Об этом он заявил в своем выступлении на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН , что проходит в Нью-Йорке, сообщает Укринформ.

"Более пяти лет прошло с начала военного конфликта на Востоке Украины, однако ситуация продолжает оставаться тревожной. Мы призываем к мирному урегулированию конфликта, и считаем, что произошедший обмен заключенными знаком надежды на его урегулирование", - заявил Радев.