Президент Болгарии в ООН призвал к прекращению боевых действий на Донбассе
"Более пяти лет прошло с начала военного конфликта на Востоке Украины, однако ситуация продолжает оставаться тревожной".
Президент Болгарии Румен Радев призвал к прекращению боевых действий на Донбассе и соблюдению договоренностей об отводе войск и тяжелой военной техники.
Об этом он заявил в своем выступлении на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, что проходит в Нью-Йорке, сообщает Укринформ.
"Более пяти лет прошло с начала военного конфликта на Востоке Украины, однако ситуация продолжает оставаться тревожной. Мы призываем к мирному урегулированию конфликта, и считаем, что произошедший обмен заключенными знаком надежды на его урегулирование", - заявил Радев.
Напомним, накануне президент Владимир Зеленский выступил в ООН с антивоенной речью и выразил надежду, что ее назовут "15 минутами, изменившими мир".
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