В оккупированном Крыму задержали украинца с чужим паспортом

Мужчина направлялся в РФ на заработки.

На админгранице оккупированного Крыма задержали украинца, который пытался попасть на полуостров по чужому паспорту. Об этом сообщает «Радио.Свобода» со ссылкой на сотрудников роSSийского пограничного управления ФСБ.

25-летнего жителя Мелитополя задержали на крымском пункте пропуска «Джанкой», который на данный момент под контролем служб РФ .

В беседе с пограничниками мужчина признался, что направлялся в РоSSию на заработки. Он потерял свой паспорт, поэтому одолжил документ у своего друга. Он планировал вернуть паспорт настоящему владельцу после успешного пересечения границы, отправив его попутным транспортом.

По данному факту управление ФСБ возбудило уголовное дело, мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Имя и фамилия арестованного не сообщается.

Напомним, контрразведка СБУ предупредила об участившихся случаях незаконных задержаний спецслужбами РФ украинских граждан во время посещения страны-агрессора.