Нацсовет отказался продлить лицензию "112 Украина" на цифровое вещание

На сегодняшнем заседании рассмотрели дело пяти региональных компаний.

Нацсовет отказался продлить лицензию "112 Украина" на цифровое вещание
Фото: tv.112.ua

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания отказалась продлевать лицензию на цифровое вещание телеканалу "112 Украина".

Такое решение было принято на сегодняшнем заседании, которое транслировал телеканал.

На сегодняшнем заседании Нацсовет рассмотрели дело пяти региональных компаний, которые ретранслировали эфир "112 Украина". Речь идет об ООО "Ариадна ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Новый формат ТВ" и ООО "Партнер ТВ. В Нацсовете утверждают, что они выиграли конкурсы во многих областях, оставив зрителей без региональной журналистики.

Зачитывая проект решения, член Нацсовета Сергей Костинский заявил, что систематически нарушал условия лицензии и получил несколько предупреждений.

Телеканал не согласен с решением Нацсовета и планирует подавать иск в суд.

В Офисе президента Владимира Зеленского уже отреагировали на это решение в фейсбуке.

"Офис Президента Украины следит за ситуацией с телеканалом «112 Украина». Убеждены, что свобода слова является неотъемлемой частью демократического государства. В то же время, все вещатели должны придерживаться законодательства и условий лицензии", - подчеркнули в ОП

"Вскоре будет обновлен состав Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Надеемся, что это поможет упорядочить ситуацию на телевизионном рынке в соответствии с законом и базовыми принципами демократии", - отмечается в сообщении.

Напомним, 16 сентября Апелляционный суд разрешил не продлевать лицензию телеканала "112 Украина". 19 сентября Нацсовет вынес телеканалу предупреждение.

В августе Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала из-за намерения показать пропагандистский фильм Оливера Стоуна "Нерасказанная история Украины" о "гражданском конфликте на Донбассе". После скандала показ фильма отменили, но проверка состоялась. В начале сентября под зданием Нацсовета подрались сторонники и противники телеканала.

Под брендом "112 канал" работают шесть телерадиокомпаний: ТРК "112 ТВ", "ТВ Выбор", "Партнер-ТВ", "Новый формат", "Ариадна-ТВ", "Лидер-ТВ". На одну из них записана спутниковая лицензия канала. Пять других в 2011 году победили в конкурсе на места в цифровом мультиплексе МХ-5, предназначенном для региональных и местных вещателей. Впоследствии эти компании сменили владельцев, и вместо пяти отдельных региональных телеканалов на их частотах запустился де-факто общенациональный канал "112 Украина".

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