Мобилизацию в Украине могут продлить после 24 мая: в Генштабе ВСУ назвали условия

Всеобщая мобилизация в Украине была объявлена 24 февраля и продлится она до 24 мая. На сегодняшний день проводится доукомплектование и пополнение военных частей людьми, и в случае необходимости мобилизация будет продлена и после 24 числа. Об этом заявил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

По его словам, в начале мая мобилизация сбавила темпы. Показатели по количеству и качеству людей выполнены на 100%, поэтому темпы набора существенно снизились. Сейчас проходит доукомплектование и дефицита кадров нет.

По закону мобилизация в Украине заканчивается 24 мая, однако ее могут продлить в том случае, если нужно будет еще пополнять ряды воинских частей.

"Все будет зависеть от обстановки на данный период. Если будет необходимо пополнять ряды наших воинских частей, руководство страны в случае необходимости может принять решение о продлении сроков мобилизации", - отметил Роман Горбач.

Закон Верховной Рады Украины "?О мобилизации" предусматривает четыре волны мобилизации. На сегодняшний день в Украине продолжается третья волна, когда в ряды военнослужащих призывается мобилизационный резерв. Это военнообязанные граждане, которые окончили военные кафедры вузов как офицеры запаса. В первой и второй волне в армию были призваны военнообязанные лица, и те, кто имеет боевой опыт или военное образование, проходил срочную службу в армии или был уволен в запас.

Напомним, что мобилизация длится 90 дней на всей территории Украины с момента подписания Указа Президента (24 февраля). Призывают в ряды Вооруженных сил Украины граждан от 18 до 60 лет со всех регионов Украины, кроме оккупированных Крыма и Донбасса.

Ранее сообщалось, кого из украинцев точно не призовут в ряды ЗСУ.