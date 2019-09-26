Умер бывший президент Франции Жак Ширак
Ему было 86 лет.
Умер бывший президент Франции Жак Ширак.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на его семью.
Шираку было 86 лет.
Он был президентом Франции два срока - в 1995-2007 годах. До этого он был премьер-министром страны и на протяжении 18 лет - мэром Парижа.
Ширак стал первым экс-президентом страны, которого судил Исправительный суд. Он проходил обвиняемым по двум делам, относящимся к тому времени, когда он был мэром Парижа. Одно из дел рассматривалось судом Нантера, второе - парижским судом. В рамках первого дела Ширака обвиняли в создании семи фиктивных мест в 1990-1994 годах, в рамках второго - 21 фиктивного рабочего места в 1992-1995 годах.
В декабре 2011 года Ширак был приговорен к двум годам тюрьмы условно.
Напомним, в сентябре 2016 года Ширак попал в больницу с легочной инфекцией.Также была госпитализирована его жена.
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