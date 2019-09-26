Умер бывший президент Франции Жак Ширак

Ему было 86 лет.

Умер бывший президент Франции Жак Ширак
Жак Ширак
Фото: azglobus.net

Умер бывший президент Франции Жак Ширак.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на его семью.

Шираку было 86 лет.

Он был президентом Франции два срока - в 1995-2007 годах. До этого он был премьер-министром страны и на протяжении 18 лет - мэром Парижа.

Ширак стал первым экс-президентом страны, которого судил Исправительный суд. Он проходил обвиняемым по двум делам, относящимся к тому времени, когда он был мэром Парижа. Одно из дел рассматривалось судом Нантера, второе - парижским судом. В рамках первого дела Ширака обвиняли в создании семи фиктивных мест в 1990-1994 годах, в рамках второго - 21 фиктивного рабочего места в 1992-1995 годах.

В декабре 2011 года Ширак был приговорен к двум годам тюрьмы условно.

Напомним, в сентябре 2016 года Ширак попал в больницу с легочной инфекцией.Также была госпитализирована его жена.

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