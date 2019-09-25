Украина установила дипотношения с карибским государством Сент-Винсент и Гренадины

Протокол подписали в рамках 74-й сессии ГА ООН.

Украина установила дипломатические отношения с островным государством Сент-Винсент и Гренадинами, расположенным в Карибском море.

Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел.

Коммюнике об установлении дипотношений подписали в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и премьер-министр Сент-Винсент и Гренадин Ральф Гонсальвес.

Фото: mfa.gov.ua

Дипломатические отношения призваны способствовать активизации политического диалога, торгово-инвестиционного сотрудничества, а также сотрудничества в сфере образования. Достигнута договоренность быстрее устранить визовые барьеры на пути к развитию межчеловеческих контактов.

One more ?? partner on the globe! With Prime Minister Ralph Gonsalves signed joint communique on establishing diplomatic relations with Saint Vincent and the Grenadines. Will work towards mutual visa-free movement.
We continue to develop ?? political&trade networks around ? pic.twitter.com/oLgDn8FmzI

— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) September 25, 2019

Сент-Винсент и Гренадины состоит из острова Сент-Винсент и 32 островов группы Гренадины в архипелаге Малых Антильских островов. Население государства - 118 тысяч человек.

Ближайшими странами являются Сент-Люсия на севере, Барбадос на востоке и Гренада на юге.

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