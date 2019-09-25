Зеленский и президент Румынии Йоханнис договорились о взаимных визитах
Отдельное внимание стороны уделили сотрудничеству в энергетической и торгово-экономической сферах.
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в США встретился с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.
Об этом сообщается на сайте президента.
Зеленский поблагодарил Румынию за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за содействие европейским и евроатлантическим устремлениям нашего государства.
"Президенты двух стран согласились с необходимостью активизации политического диалога на высшем уровне и договорились в этом контексте об обмене визитами в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Отмечается, что отдельно было уделено внимание сотрудничеству в энергетической и торгово-экономической сферах, а также бизнес-отношениям.
"Мы начали внедрять много реформ и приглашаем ваших инвесторов приходить к нам", - сказал Зеленский.
Напомним, в 2017 году Йоханнис отменил официальный визит в Украину из-за принятого Верховной Радой закона "Об образовании".