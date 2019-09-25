Трамп и Зеленский считают, что Меркель и Макрон делают для Украины "не так много, как могли бы"

Президент Украины считает, что "технически США намного более крупный партнер, чем ЕС".

??Трамп и Зеленский считают, что Меркель и Макрон делают для Украины
Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский считают недостаточной поддержку Украины со стороны канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

Об этом они говорили во время телефонного разговора, который был опубликован на сайте Белого Дома.

Зеленский отметил, что Макрон и Меркель делают "не так много, как могли бы" в борьбе против роSSийской агрессии и усилении санкций против РФ.

Трамп, в свою очередь, отметил усилия США, подчеркнув, что страна тратит на это много сил, в то время как европейские страны "практически не предоставляют помощь Украине". В частности, президент СШАзаявил о бездействии Германии.

"Германия почти ничего не делает для вас. Все, что они делают, - это говорят, и я думаю, что вы должны спросить их об этом. Когда я разговаривал с Меркель, она говорит об Украине, но ничего не делает", - сказал Трамп.

Зеленский согласился с ним и добавил, что считает также недостаточными усилия со стороны Макрона.

"Вы абсолютно правы, не просто на 100%, но реально на 1000%. Я могу сказать следующее: я говорил с Ангелой Меркель и встречался с ней. Я также встречался и говорил с Макроном, и я сказал им, что они не делают так много, как это необходимо, по вопросу санкций. Они не усиливают санкции. Они не делают так много, как должны были бы делать для Украины", - сказал президент Украины.

Зеленский отметил, что хотя Евросоюз должен быть крупнейшим партнером Украины, "технически США намного более крупный партнер, чем ЕС". По его мнению, США делают больше ЕС, особенно, когда речь идет о санкциях против РоSSии.

Напомним, ранее Трамп заявил о готовности присоединиться к переговорам о мире в Украине (в нормандском формате), если это будет нужно их участникам. "Нормандская четверка" - формат переговоров о разрешении конфликта на Донбассе, в который входят Украина, Германия, Франция и РоSSия. Последний саммит "нормандской четверки" состоялся еще осенью 2016 года.

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