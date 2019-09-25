Трамп и Зеленский считают, что Меркель и Макрон делают для Украины "не так много, как могли бы"

Президент Украины считает, что "технически США намного более крупный партнер, чем ЕС".

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский считают недостаточной поддержку Украины со стороны канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

Об этом они говорили во время телефонного разговора, который был опубликован на сайте Белого Дома.

Зеленский отметил, что Макрон и Меркель делают "не так много, как могли бы" в борьбе против роSSийской агрессии и усилении санкций против РФ .

Трамп, в свою очередь, отметил усилия США , подчеркнув, что страна тратит на это много сил, в то время как европейские страны "практически не предоставляют помощь Украине". В частности, президент СШАзаявил о бездействии Германии.

"Германия почти ничего не делает для вас. Все, что они делают, - это говорят, и я думаю, что вы должны спросить их об этом. Когда я разговаривал с Меркель, она говорит об Украине, но ничего не делает", - сказал Трамп.

Зеленский согласился с ним и добавил, что считает также недостаточными усилия со стороны Макрона.

"Вы абсолютно правы, не просто на 100%, но реально на 1000%. Я могу сказать следующее: я говорил с Ангелой Меркель и встречался с ней. Я также встречался и говорил с Макроном, и я сказал им, что они не делают так много, как это необходимо, по вопросу санкций. Они не усиливают санкции. Они не делают так много, как должны были бы делать для Украины", - сказал президент Украины.

Зеленский отметил, что хотя Евросоюз должен быть крупнейшим партнером Украины, "технически США намного более крупный партнер, чем ЕС ". По его мнению, США делают больше ЕС , особенно, когда речь идет о санкциях против РоSSии.

Напомним, ранее Трамп заявил о готовности присоединиться к переговорам о мире в Украине (в нормандском формате), если это будет нужно их участникам. "Нормандская четверка" - формат переговоров о разрешении конфликта на Донбассе, в который входят Украина, Германия, Франция и РоSSия. Последний саммит "нормандской четверки" состоялся еще осенью 2016 года.