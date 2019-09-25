Правительство назначило шестерых заместителей министра внутренних дел, в том числе и Антона Геращенко
Первым заместителем министра внутренних дел назначен Сергей Яровой.
Сегодня, 25 сентября Кабмин назначил шестерых заместителей министра внутренних дел. Первым заместителем министра внутренних дел назначен Сергей Яровой, кроме него заместителями назначили Татьяну Ковальчук, Сергея Гончарова, Екатерину Павличенко, Антона Геращенко и Александра Гогилашвили. Об этом сообщает пресс-центр МВД.
Сергей Яровой будет обеспечивать формирование и реализацию Министерством государственной политики в сфере публичной безопасности и порядка. Координировать деятельность правоохранительных органов и военного формирования, их боевую и мобилизационную готовность, защищать объекты и территории в случае возникновения ЧС, участвовать в составе национального контингента и национального персонала в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.
Татьяна Ковальчук будет обеспечивать формирование государственной политики по международному сотрудничеству с органами Европейского Союза и НАТО, другими международными (межгосударственными) организациями, международное партнерство с иностранными правоохранительными органами.
Сергей Гончаров будет координировать вопросы обеспечения надлежащего функционирования Единой информационной системы МВД, внедрение Единой системы авиационной безопасности и защиты и т.д.
Катерина Павличенко будет координировать вопросы мониторинга за соблюдением прав и свобод человека и граждан в деятельности органов системы Министерства, соблюдения равных прав и возможностей женщин и мужчин, противодействия насилию в семье, взаимодействия с органами государственной власти, международными и национальных неправительственных мы организациями в этих напрямках.
Антон Геращенко будет заниматься координацией законодательного обеспечения деятельности Министерства, взаимодействия с ВР и парламентскими комитетами, Общественным советом при МВД, коммуникационного диалога с общественностью и средствами массовой информации, открытости в работе Министерства и центральных органов исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется Кабмином через Министра внутренних дел.
Александр Гогилашвили будет координировать вопросы формирования и реализации в пределах компетенции МВД государственной политики с официального оборота наркотиков, правоохранительных мер противодействия наркомании и наркопреступности, реабилитации наркозависимых, социального партнерства и взаимодействия Министерства с разными религиозными и конфессиональными группами в Украине, коммуникации с международными организациями по борьбе с наркоманией и реабилитацией наркозависимых.
Напомним, сегодня, 25 сентября Кабмин назначил новым главой Нацполиции Игоря Клименко.
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Политика
25.09.2019 12:17
25.09.2019 12:17