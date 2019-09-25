Для украинцев отменили визы в Колумбию

Министр иностранных дел Вадим Пристайко подписал соглашение о безвизовом режиме с главой внешнеполитического ведомства Колумбии Карлосом Ольмесом Трухильо. Об этом глава украинского МИДа сообщил у себя в твиттере .

«Добро пожаловать в Колумбию! Еще одна безвизовая страна для украинцев. Только что подписали соглашение с моим коллегой Карлосом Ольмесом Трухильо. Тем временем продолжаем нашу работу в Нью-Йорке», - отметил Пристайко.

Напомним, в августе Кабмин утвердил соглашение с правительством Доминики об отмене виз на срок пребывания в стране до 90 дней. Содружество Доминики - государство на одноимённом острове вулканического происхождения из группы Малых Антильских (Наветренных) островов в Карибском море.