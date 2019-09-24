СНБО не нашел оснований для введения санкций против NewsOne и "112 Украина"

"Украинское законодательство позволяет вводить санкции против юрлиц-резидентов исключительно в случае их причастности к террористической деятельности".

СНБО не нашел оснований для введения санкций против NewsOne и "112 Украина"
Заседание СНБО (архивное фото)
Фото: president.gov.ua

Совет национальной безопасности и обороны не обнаружил оснований для введения санкций против телеканалов NewsOne и "112 Украина".

Об этом говорится в ответе СНБО на запрос "Українських Новин".

Отмечается, что постановление Верховной Рады от 4 октября 2018 года с инициативой ввести санкции против телеканалов было рассмотрено СНБО 19 марта текущего года.

"В связи с тем, что украинское законодательство позволяет вводить санкции против юрлиц-резидентов исключительно в случае их причастности к террористической деятельности, то СНБО поручил Службе безопасности Украины провести соответствующую проверку указанных в постановлении компаний (ООО "Новини 24 години", ООО "Партнер ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ", ООО "ТВ Вибор", ООО "Новий формат ТВ" и ООО "Ариадна ТВ"). Службой безопасности фактов, подтверждающих участие указанных юридических лиц в террористической деятельности, не предоставлено", - говорится в ответе СНБО.

Таким образом, оснований для введения санкций нет.

Напомним, 8 июля СБУ призвала СНБО ввести санкции против телеканалов NewsOne и "112 Украина" в соответствии с постановлением Рады от 4 октября 2018 года. Парламент просил примениить в отношении телеканалов такие ограничения, как блокирование активов, аннулирование лицензий, запрет использования радиочастотного ресурса Украины, а также предотвращение вывода капиталов за границу.

Кроме того, Генпрокуратура открыла уголовное производство против бенефициарных владельцев телеканала NewsOne по подозрению в финансировании терроризма.

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