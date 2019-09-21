В Санкт-Петербурге прошла акция против войны в Украине, на нее вышли 30 человек, троих задержали
"Марш мира" оказался малочисленным и не совсем мирным.
В Санкт-Петербурге 21 сентября состоялся "Марш мира", приуроченный к Международному дню мира. В несогласованном шествии приняли участие около 30 человек, пишет издание "Бумага".
Участники акции с желто-голубыми воздушными шариками требовали остановить военные действия на территории Украины, вернуть захваченные территории, а также прекратить военную поддержку Сирии и остановить милитаризацию РФ.
На Невском начался «Марш мира». В несогласованном шествии против войны участвуют около 30 человек, передает корреспондент «Бумаги». Полиция сопровождает колонну, о задержаниях пока не сообщается. https://t.co/1unfim57Hopic.twitter.com/HZmyS4Ypvd