В Санкт-Петербурге прошла акция против войны в Украине, на нее вышли 30 человек, троих задержали

"Марш мира" оказался малочисленным и не совсем мирным.

В Санкт-Петербурге 21 сентября состоялся "Марш мира", приуроченный к Международному дню мира. В несогласованном шествии приняли участие около 30 человек, пишет издание "Бумага".

Участники акции с желто-голубыми воздушными шариками требовали остановить военные действия на территории Украины, вернуть захваченные территории, а также прекратить военную поддержку Сирии и остановить милитаризацию РФ.

На Невском начался «Марш мира». В несогласованном шествии против войны участвуют около 30 человек, передает корреспондент «Бумаги». Полиция сопровождает колонну, о задержаниях пока не сообщается. https://t.co/1unfim57Ho pic.twitter.com/HZmyS4Ypvd

— «Бумага» (@paperpaper_ru) September 21, 2019

Полиция сопровождала колонну, но не мешала ей. Троих участников, которые после марша попробовали провести одиночные пикеты в Александровском саду, задержали.

В Александровском саду задержали троих участников «Марша мира», стоявших в одиночных пикетах.https://t.co/bjySXppFoa pic.twitter.com/fSdjBUPpQw

— «Бумага» (@paperpaper_ru) September 21, 2019

Перед началом акции полицейские предупреждали по громкоговорителю о возможных задержаниях.

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