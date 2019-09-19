Под Офисом президента на Банковой прошел митинг против "мира любой ценой"

Акция "Нормандский сговор - государственная измена!" собрала несколько сотен участников.

У Офиса президента на ул. Банковой в Киеве проходит акция "Нормандский сговор - государственная измена!"

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Из-за анонимного сообщения о "минировании" перед началом акции полиция перекрывала улицу Банковую и вход в Офис президента, сообщает корреспондент LB.ua.

Несколько сотен человек пришли напомнить главе государства о недопустимости "мира любой ценой" - ценой утраты государственного суверенитета.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Люди протестуют против намерений власти согласиться на требования РоSSии и внедрить Минские соглашения по "формуле Штайнмайера" в ходе встречи в "нормандском формате".

Протестующие требуют от главы государства не подписывать капитуляционных соглашений с президентом РФ Владимиром Путиным, не соглашаться на узаконивание пророSSийской автономии Донбасса и амнистию для боевиков.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Участники акции напомнили, что выборы в ОРДЛО без вывода роSSийских войск, предоставление региону "особого статуса" - это попытка Кремля разыграть комбинацию с "троянским конем", дестабилизировать и подорвать украинскую государственность, а также избавиться от санкций за вооруженную агрессию против Украины.

Напомним, 18 сентября на встрече в Минске представитель Украины Леонид Кучма заявил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по "формуле Штайнмайера". Однако ее реализация возможна при выполнении ряда условий. Это полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; выведение с территории Украины вооруженных формирований, иностранных войск и военной техники; разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей; установление контроля над неподконтрольным Украине участком украинско-роSSийской границы и выполнение других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и Минскими соглашениями.

Представитель РоSSии Борис Грызлов в свою очередь заявил, что украинская сторона ТКГ по урегулированию на Донбассе на заседании в Минске сорвала договоренности советников лидеров стран "нормандской четверки", отказавшись закрепить "формулу Штайнмайера" на бумаге.

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