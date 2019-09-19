Министр инфраструктуры Криклий анонсировал отставку главы "Укравтодора"

"Он сам планирует уходить, он понимает, что поменялся политический ландшафт", - отметил Криклий.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак уйдет в отставку .

Об этом Криклий рассказал в интервью журналу "Фокус".

"Новак (руководитель "Укравтодора", - ред.) сам планирует уходить, он понимает, что поменялся политический ландшафт. Хотя сам Новак, возможно, наименее проблемный из команды, которая занималась дорожным хозяйством", - сказал министр.

Новак занимает должность главы "Укравтодора" с 2016 года. В 2011-2013 годах он был министром транспорта и водного хозяйства Польши.

Напомним, ранее, 9 сентября, Нацагентство по предотвращении коррупции направило в суд протокол об административном правонарушении в отношении и.о. главы "Укравтодора" Новака за декларирование недостоверных сведений

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Зеленский встретился со звездами мирового кино и призвал мировой кинобизнес снимать кино в УкраинеЗеленский встретился со звездами мирового кино и призвал мировой кинобизнес снимать кино в Украине
Зеленский отказался признать победу Филатова в пари по мостуЗеленский отказался признать победу Филатова в пари по мосту
Турция получила вторую батарею роSSийских С-400Турция получила вторую батарею роSSийских С-400
СМИ назвали имя мужчины, угрожающего взрывом на мосту Метро в Киеве
Госдеп США одобрил выделение Украине $141,5 миллиона на винтовки и гранатометыГосдеп США одобрил выделение Украине $141,5 миллиона на винтовки и гранатометы
Блок рекламы


Похожие новости
В ближайшее время трудовые книжки должны уйти в историю, - министр Кабмина ДубилетВ ближайшее время трудовые книжки должны уйти в историю, - министр Кабмина Дубилет
Директор монетарной политики НБУ стал заместителем министра экономикиДиректор монетарной политики НБУ стал заместителем министра экономики
Вятрович покинул пост главы Института национальной памятиВятрович покинул пост главы Института национальной памяти
Бывший замглавы МВД Ратушняк заочно арестованБывший замглавы МВД Ратушняк заочно арестован
В Запорожской области застрелили замглавы Акимовской громадыВ Запорожской области застрелили замглавы Акимовской громады
В Киеве избили замглавы КГГА Слончака, - СМИВ Киеве избили замглавы КГГА Слончака, - СМИ
Европарламент поддержал кандидатуру Лагард на должность главы Европейского центробанкаЕвропарламент поддержал кандидатуру Лагард на должность главы Европейского центробанка
Обнародован текст законопроекта о столице, который разделяет должность мэра и главы КГГА, а также возвращает районные советыОбнародован текст законопроекта о столице, который разделяет должность мэра и главы КГГА, а также возвращает районные советы
Министр Скалецкая выступила в поддержку медицинского каннабисаМинистр Скалецкая выступила в поддержку медицинского каннабиса
Разумков анонсировал новый избирательный кодексРазумков анонсировал новый избирательный кодекс
Последние новости
Подгружаем последние новости