В "Голосе" придумали "фактор Януковича" для оценки законопроектов команды Зеленского

Депутат Верховной Рады Роман Лозинский рассказал, что его фракция "Голос" использует "фактор Януковича" для оценки законопроектов команды президента Владимира Зеленского.

Об этом он сообщил во время рассмотрения законопроекта о реформе госслужбы, который его фракция не поддержала.

"Фракция поддерживала и будет поддерживать все технократические предложения. Этот законопроект тоже призван развязать руки технократам. Но у фракции "Голос" существует такое понятие как "фактор Януковича". Когда мы принимаем решение, будем ли мы голосовать за, воздерживаться или против, мы дискутируем, а как мы бы голосовали, будь сейчас президентом Янукович или премьером Азаров", - сказал представитель "Голоса".

По словам Лозинского, этот законопроект "фактор Януковича" не прошел.

"Мы, может, даже поддержали бы его, если бы он не был одним из пазлов среди других инициатив и законопроектов. Если бы Национальную гвардию не хотели завязать под президента. Если бы у депутатов не забирали право законодательных инициатив и не сужали их права. Если бы прокуратуру не хотели сформировать в ручном режиме", - сказал депутат.

"К сожалению, когда мы видим все части этого последовательного процесса, мы видим в законопроекте риск, что эти полномочия и упрощения могут создать ручной режим, когда под определенных людей прописываются определенные нормы. Мы не можем быть уверены, что это сработает в позитив", - сказал Лозинский.

Напомним, что "Голос" стал уже второй фракцией, которая выразила опасения по поводу действий "Слуги народа" и команды Зеленского.

В начале сентября представители фракции "Европейской солидарности" заявили, что законопроекты Зеленского и депутатов "Слуги народа" могут сделать из Украины авторитарную страну.