В "Голосе" придумали "фактор Януковича" для оценки законопроектов команды Зеленского

Оппозиция увидела риск в реформе госслужбы.

В "Голосе" придумали "фактор Януковича" для оценки законопроектов команды Зеленского
Фото: Аня Стешенко

Депутат Верховной Рады Роман Лозинский рассказал, что его фракция "Голос" использует "фактор Януковича" для оценки законопроектов команды президента Владимира Зеленского.

Об этом он сообщил во время рассмотрения законопроекта о реформе госслужбы, который его фракция не поддержала.

"Фракция поддерживала и будет поддерживать все технократические предложения. Этот законопроект тоже призван развязать руки технократам. Но у фракции "Голос" существует такое понятие как "фактор Януковича". Когда мы принимаем решение, будем ли мы голосовать за, воздерживаться или против, мы дискутируем, а как мы бы голосовали, будь сейчас президентом Янукович или премьером Азаров", - сказал представитель "Голоса".

По словам Лозинского, этот законопроект "фактор Януковича" не прошел.

"Мы, может, даже поддержали бы его, если бы он не был одним из пазлов среди других инициатив и законопроектов. Если бы Национальную гвардию не хотели завязать под президента. Если бы у депутатов не забирали право законодательных инициатив и не сужали их права. Если бы прокуратуру не хотели сформировать в ручном режиме", - сказал депутат.

"К сожалению, когда мы видим все части этого последовательного процесса, мы видим в законопроекте риск, что эти полномочия и упрощения могут создать ручной режим, когда под определенных людей прописываются определенные нормы. Мы не можем быть уверены, что это сработает в позитив", - сказал Лозинский.

Напомним, что "Голос" стал уже второй фракцией, которая выразила опасения по поводу действий "Слуги народа" и команды Зеленского.

В начале сентября представители фракции "Европейской солидарности" заявили, что законопроекты Зеленского и депутатов "Слуги народа" могут сделать из Украины авторитарную страну.

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