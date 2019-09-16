Объявленный в розыск заммэра Днепра уехал в Турцию

Михаил Лысенко подозревается в причастности к растрате бюджетных средств на ремонте моста.

Заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко, которого подозревают в причастности к растрате бюджетных средств на ремонте моста и объявили в розыск, сейчас находится в командировке.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как сообщается, чиновник находится в Турции, в Анкаре, по приглашению одной из турецких фирм, с которой Днепр сотрудничает в области инфраструктурных проектов. Командировка продлится до 17 сентября включительно.

Заявление прокуратуры относительно других должностных лиц в мэрии не комментируют.

Ранее сообщалось, что полиция объявила в розыск заместителя мэра Днепра Михаила Лысенко, а также начальников управлений городского совета и представителя госпредприятия, которое осуществляло технический надзор ремонта нового моста в связи с тем, что они скрываются от следствия.

Разыскиваемые фигуранты дела подозреваются в присвоении 29,5 млн гривен бюджетных средств. Остальным фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

13 сентября в мерии Днепра проходили обыски по уголовному делу, связанному с ремонтом моста.

Напомним, 7 сентября в Днепре после капитального ремонта открылся Центральный мост, который был предметом спора между президентом Владимиром Зеленским и мэром города Борисом Филатовым.

Зеленский отказался признать победу Филатова в пари по мосту из-за якобы низкого качества ремонта Центрального моста.

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