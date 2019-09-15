ГПУ закрыла производство против Кузьмина

По каким статьям велось расследование не сообщается.

ГПУ закрыла производство против Кузьмина
Ренат Кузьмин
Фото: www.segodnya.ua

Открытое в июле 2014 года уголовное производство против бывшего замгенпрокурора Украины, сейчас нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Рената Кузьмина закрыли, так как следствие не обнаружило доказательств его вины. Об этом "Радіо Свобода" сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры 14 сентября.

"В связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица в суде и тем, что возможности их получить исчерпаны", – говорится в ответе ГПУ.

ГПУ закрыла производство еще 22 августа.

В сообщении не уточняется, по каким статьям велось это расследование.

Напомним, Кузьмин занимал должность первого заместителя генпрокурора (Виктора Пшонки) с 2010 по 2014 годы. Под его руководством были возбуждены уголовные дела против Юлии Тимошенко, Юрия Луценко с последующим осуждением и Леонида Кучмы.

Сообщалось, что ГПУ подозревает Кузьмина в совершении ряда преступлений. В частности, против него расследуются уголовные производства по ч. 3 ст. 371 Уголовного кодекса (незаконное задержание, привод, домашний арест или содержание под стражей). Она предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет.

Кроме того, проводится расследование по подозрению Кузьмина в организации в 2010 году незаконного задержания бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко; также - по обвинению в подстрекательстве судьи Печерского суда Киева к избранию Луценко меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кузьмин находился в государственном розыске с июня 2014 года до сентября 2019 года.

В июле Шестой апелляционный административный суд признал незаконной отмену ЦИК регистрации кандидатом в депутаты Верховной Рады бывшего первого заместителя генпрокурора.

29 августа на первом заседании Верховной Рады IX созыва Кузьмин принял присягу народного депутата.

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