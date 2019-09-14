Трамп заявил о ликвидации сына Усама бен Ладена

Сообщения о гибели Хамзы бен Ладена в американских СМИ начали появляться еще в конце августа.

Трамп заявил о ликвидации сына Усама бен Ладена
Хамза бен Ладен
Фото: novinovi.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что сын Усамы бен Ладена Хамза уничтожен в результате контртеррористической операции США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение Белого дома.

В заявлении Трампа сказано, что операция проводилась в районе Афганистана и Пакистана.

«Уничтожение Хамзы бен Ладена не только лишит «Аль-Каиду»важных лидерских навыков и символической связи с его отцом, но и подорвет важные оперативные действия группировки. Хамза бен Ладен отвечал за планирование и связи с разными террористическими группировками», - заявил Трамп.

Подробности операции, а также сроки ее проведения в сообщении Белого дома не приводятся.

Сообщения о гибели Хамзы бен Ладена в американских СМИ начали появляться еще в конце августа, пишет РБК.

Об этом, в частности, сообщали газета The New York Times, телеканалы CNN и NBC News со ссылкой на источники в Белом доме. Собеседники СМИ не приводили никаких подробностей его уничтожения. Отмечалось лишь, что это произошло в течение последних двух лет, однако подтверждение о гибели Хамзы Вашингтон получил совсем недавно.

Хамза бен Ладен, предположительно, родился в 1989 году. Его отец перебрался в Афганистан в 1996 году и объявил войну США. Хамза оставался с отцом и периодически появлялся в пропагандистских видеороликах «Аль-Каиды».

Усама бен Ладен был уничтожен в ходе спецоперации США в 2011 году в Абботтабаде в Афганистане.

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