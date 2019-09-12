Мининфраструктуры вернет "Укрзализныцю" в свое подчинение

По словам министра, передача может состояться "уже в ближайшее время".

Мининфраструктуры вернет "Укрзализныцю" в свое подчинение
Фото: Александр Рудоманов

Министерство инфраструктуры намерено вернуть себе контроль над "Укрзализныцей".

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает "Интерфакс-Украина".

"Я уже инициировал этот вопрос перед премьер-министром. Думаю, в ближайшее время начнем", - сказал он.

Министр также отметил, что необходимые изменения в соответствующее положение об "Укрзализныци" уже готовятся и передача может состояться уже "в ближайшее время".

"Если за транспортные стратегию и инфраструктуру отвечает Министерство инфраструктуры, то логично, что железная дорога как неотъемлемая часть всего этого живого организма должна вернуться назад", - сказал Криклий.

Напомним, в январе 2017 года Кабинет министров Украины передал ПАО "Укрзализныця" в управление правительства для повышения эффективности ее корпоративного управления.

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