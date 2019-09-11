Экс-глава МИДа Павел Климкин анонсировал расторжение примерно 40 соглашений, но этого не произошло.

Украина перестала направлять Москве уведомления о расторжении договоров с Россией . Об этом сообщает роSSийская газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в МИД РоSSии и роSSийских госструктурах.

В ноябре 2018 года глава МИД Украина Павел Климкин сообщал о 48 расторгнутых соглашениях и анонсировал прекращение еще 40 документов. Однако с того времени обещанные 40 соглашений никто не разорвал.

Еще один источник газеты рассказал, что роSSийская сторона давно не получала информации о выходе Украины еще из каких-либо соглашений.

В МИД РоSSии обратили внимание на паузу с разрывом соглашений. В ведомстве допустили, что это может быть связано с кадровыми вопросами, и говорить о том, что расторжение договоров остановлено, еще рано.

"Возможно, было не до этого. Сейчас рассядутся по веткам и решат, что делать дальше. Либо продолжат, либо притормозят", - сказал собеседник.

Всего между Киевом и Москвой заключено порядка 400 двусторонних соглашений. Среди документов, признанных денонсированными, 30 - межправительственные, в числе которых пакет из четырех соглашений, касающихся статуса и условий пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины, 13 уже не действующих межведомственных соглашений, в числе которых протокол о сотрудничестве между ФСБ РФ и Службой безопасности Украины, погранслужбами и минюстами двух стран. Еще десять утративших силу соглашений касались межрегионального сотрудничества — их подписывали разные города и области РоSSии и Украины.