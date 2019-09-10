Полиция Лондона считает наезд на Гонтареву несчастным случаем

Сейчас экс-глава НБУ проходит лечение в лондонской больнице после ДТП.

Полиция Лондона считает наезд на Гонтареву несчастным случаем
Фото: Julia Berezovska/ Press office NBU

Полиция Лондона считает наезд на экс-главу Национального банка Валерию Гонтареву несчастным случаем.

Об этом пишет theБабель со ссылкой на лондонских правоохранителей.

"Инцидент произошел 26 августа. Полицейские рассказали, что водитель, который совершил наезд, Монир Малик не сбежал, а остался на месте происшествия. Полиция его допросила и расценивает наезд как несчастный случай. Малика не задержали, также правоохранители не обнаружили никаких «подозрительных обстоятельств» инцидента. Саму Гонтареву тогда госпитализировали с травмой ноги", - говорится в сообщении.

Сейчас Гонтарева проходит лечение в лондонской больнице после ДТП.

В интервью LIGA.net она заявила, что будет просить политическое убежище в Великобритании, если Украина продолжит ее гнобить.

Бывшая глава НБУ заявила, что Коломойский угрожает ей три последних года.

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