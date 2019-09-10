Чиновники Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен, выделенных на празднование дня города

Одному из фигурантов дела объявили подозрение в совершении уголовного правонарушения.

Чиновники Криворожского горсовета присвоили более миллиона гривен, выделенных на празднование дня города

В Днепропетровской области правоохранители разоблачили преступную схему хищения бюджетных средств во время организации праздничных мероприятий, посвященных 244-й годовщине основания города Кривой Рог.

Об этом информирует пресс-служба областной полиции.

Следствие установило, что должностные лица Криворожского горсовета вступили в сговор и привлекли к противоправным действиям частного предпринимателя в качестве подрядчика праздника.

Для проведения праздника горсовет заключил с предпринимателем договор на 4 млн грн. "Стоимость услуг по выступлению артистов искусственно была завышена на сумму более миллиона гривен", - отметили в полиции.

В понедельник, 9 сентября, правоохранители провели обыск в здании городского совета Кривого Рога по месту расположения рабочих мест должностных лиц исполкома.

Кроме этого, одному из фигурантов дела объявили подозрение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Следственные действия продолжаются.

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