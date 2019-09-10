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2019-09-10
Зеленский назначил Богдану двух замов
Должности заняли дипломат Игорь Жовква и адвокат Андрей Смирнов.
Фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский назначил Андрея Смирнова и Игоря Жовкву заместителями главы Офиса Президента. Соответствующие указы №675 и №676 от 10 сентября опубликованы на сайте главы государства.
Игорь Жовква - украинский дипломат, занимал должность руководителя Главного департамента внешней политики и европейской интеграции в Администрации президента с 2014 года, возглавлял Госагентство по управлению национальными проектами.
Андрей Смирнов - адвокат, управляющий партнер объединения "Смирнов и партнеры".
Напомним, на прошлой неделе Кабмин назначил 11 новых заместителей министров в разных ведомствах, и уволил 7 чиновников, назначенных предыдущим правительством.
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